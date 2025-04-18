Неделя в кино: Кеоган дурит, Бланшетт и Фассбендер спасают Путина, некрасивая война Гарленда

На израильские экраны вышли три фильма от очень разных режиссеров, в послужном списке которых признание критиков, награды ведущих кинопремий и фестивалей, а в кастинге – сплошные звезды. Однако если картина мастера развлекательного жанра Стивена Содерберга "Черный чемодан" с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером – это очаровательная шпионская комедия о любви, а "Птица" от автора "Большой маленькой лжи" Андреа Арнольд порадует магическим реализмом, то к новой ленте Алекса Гарленда "Под огнем" израильтянам стоит отнестись осторожно – очень уж реалистичной и тяжелой для воюющей страны может оказаться эта военная драма.

"Под огнем" – кровавая работа войны

Алекс Гарланд – автор нашумевшей в прошлом году ленты "Падение империи". Вообще-то в оригинале фильм называется Civil War, то есть "Гражданская война", но российским прокатчикам уж очень хотелось поддержать государственную повестку, поэтому официально на русском языке фильм намекает на то, что США обречены. Мы же вернем ленте ее оригинальное название. "Гражданская война" вышла накануне очередных американских выборов и после знаменитого штурма Капитолия. Гарленд, который был не на шутку встревожен противостоянием в американском обществе, переносит действие своей ленты в недалекое будущее, когда, по версии режиссера, внутренние противоречия в американском обществе взорвутся гражданской войной. Два штата – Калифорния и Техас – объединяются, чтобы противостоять засевшему в Белом доме лжецу и диктатору. Их войска идут на Вашингтон. За ними следует группа фотографов во главе с Ли (лучшая роль Кирстен Данст), которая задумала взять интервью у президента. Вооруженные банды, беспредельная жестокость, анархия и смерть – Гарленд описывает гражданскую войну как торжество самых мрачных человеческих устремлений. Фильм очень высоко оценили зрители и критики. Но если в "Гражданской войне", как и в предыдущих своих картинах Гарленд все-таки оставлял зрителю спасительный зазор художественности, воображаемого, а значит, все-таки ненастоящего, то лента "Под огнем" уже не оставляет зрителю такого шанса.

Ирак, 2006 год. Отряд "морских котиков" должен тайно занять позиции в городе, который находится под контролем "Аль-Каиды". Вскоре их обнаруживают, завязывается бой, который, собственно, и продлится весь фильм. Над "Под огнем" Гарленд работал вместе с бывшим спецназовцем Рэем Мендосой, который после увольнения из армии работает консультантом на военных кинопроектах. Так они и познакомились – Мендоса пришел на съемки "Гражданской войны". Отсюда и радикальный гиперреализм сцен вооруженных столкновений в "Гражданской войне" и еще больший радикализм "Под огнем". Собственно, новая лента Гарленда – это одна батальная сцена, мучительная, кровавая, без жанровых рюшечек в виде патриотических диалогов, обаятельных шуток обязательного для развлечения публики балагура и тщательно простроенной голливудской драматургии военной саги. В отличие от многочисленных авторов военных драм (особенно это модно в последние годы в России), которые превращали свои фильмы в пышный аттракцион для желающих пощекотать нервы и испытать прилив патриотического ажиотажа, Мендоса и Гарленд погружают зрителя в войну без романтизированного флера. Здесь нет героического столкновения с врагом, к которому герои готовятся с отчаянной отвагой, – атака начинается внезапно, наполняя кадр ужасом, кровавым месивом открытых ран, растерянностью бойцов, которые обороняются вслепую, воем раненого. Герои не перешучиваются картинно, а лишь изредка бросают друг другу реплики на военном жаргоне, почти документальная, мечущаяся камера, клаустрофобно насыщенный кадр. Прошедший войну Мендоса и вдумчивый, с безжалостностью хирурга выписывающий образы британец Гарленд как будто переносят художественное в поле документального, которого, увы, мы немало видим сегодня с полей боев в Украине, о чем догадываемся здесь, в Израиле. И получается, что "Под огнем" точно нельзя смотреть прошедшим военные действия, и он вряд ли понравится поклонникам голливудских блокбастеров и российского патриотического кино, хотя именно к ним, с диванов рассуждающих о необходимости войны "до победы", обращаются Мендоса и Гарленд.

"Птица" – свинцовые мерзости жизни британских пригородов

Фильм именитой британской постановщицы Андреа Арнольд (три приза жюри Каннского кинофестиваля, режиссер второго сезона сериала "Большая маленькая ложь") "Птица" участвовал в конкурсе Канн в прошлом году. Ожидания были объяснимо завышенными – фильмы Арнольд показывают на ведущем мировом фестивале с 1998 года, она трижды увозила с набережной Круазетт призы жюри, ее короткометражная лента "Оса" была удостоена премии Американской киноакадемии. Еще одна причина, по которой "Птицу" с нетерпением ждали зрители в Каннах, – исполнитель одной из главных ролей ирландский актер Барри Кеоган, который после ролей в фильмах "Банши Инишерина" и "Солтберн" стал одним из самых интригующих актеров современного кино.

Бэйли (Никия Адамс) внимательно разглядывает птиц и бабочек. Она вообще предпочитает созерцать. Но в кадр стремительно врывается ее отвязный, слегка под кайфом, весь в татуировках папаша по кличке Баг (Кеоган), подхватывает девочку и на мотоцикле, не особо заботясь о правилах, увозит в мрачную реалити британских пригородов – полуразрушенные дома, грубые граффити, беспризорно болтающиеся подростки, безразличные, накачанные наркотой взрослые. Баг собирается снова жениться, и его не особо заботит, что об этом думает дочка-подросток. Мать Бэйли живет отдельно с избивающим ее партнером и младшими детьми, редко приходя в себя от наркотического дурмана. Бэйли мало интересна своим взрослым, они же ее ожидаемо раздражают – забывший повзрослеть Баг, приторговывающий наркотиками и собирающийся жениться на девице, которую знает всего пару месяцев, нисколько не заботящаяся о детях и о себе мать. Взрослой здесь приходится быть 12-летней Бэйли.

Арнольд не впервые всматривается в достоевщину британских неблагополучных районов, но впервые придумывает, как дать им надежду. Правда, в этом оказался и плюс, и минус этого фильма. Находя утешение в природе (здесь только птицы, насекомые и лошади не вызывают раздражения и брезгливой жалости), Бэйли сбегает из дома, чтобы, проснувшись в лугах, познакомиться со странным, почти юродивым, который называет себя Берд – Птица (Франц Роговски). Берд, как и Бэйли, совершенно не понимает взрослых, хотя он как раз уже взрослый вполне. Он вернулся сюда, чтобы разыскать своих родителей, которые когда-то от него отказались, как и от Бэйли ежедневно отказываются ее. Он кажется беспомощным и не от мира сего, но именно он, по задумке Арнольд, должен подарить отчаявшейся Бэйли надежду. Неожиданную для фильмов Арнольд. И излишне прямолинейно исполненную в духе магического реализма.

"Черный чемодан" – олдскульный шпионский детектив о любви

Снова придется оговориться – российские прокатчики зачем-то расширили заголовок фильма, добавив к нему расшифровку "Двойная игра". На иврите фильм называется "Черная сумка", но чемодан все-таки звучит загадочнее, так что пусть будет чемодан.

"Оскароносец" Стивен Содерберг, автор франшизы про друзей Оушена, драмы "Секс, ложь и видео", сериала "Больница Никербокер" и триллера "Трафик", не собирается сбавлять темп. Буквально месяц назад на экраны вышла его семейная драма глазами призрака "Присутствие", переворачивающая жанр фильмов о привидениях с ног на голову, и вот теперь Содерберг берется препарировать секреты семейного счастья в антураже шпионского детектива.

Джордж Вудхауз (Майкл Фассбендер) – хладнокровный педант в роговых очках и гладко выглаженных рубашках. С таким лицом он мог быть наемным убийцей, но работает в британской разведке. Его жена Кэтрин (Кейт Бланшетт, которая на днях заявила, что устала от славы и хочет завершить актерскую карьеру) работает там же, выполняя сложные миссии. Единственная ахиллесова пята Джорджа – любовь к Кэтрин, за которую он готов даже убить (хотя, судя по всему, убить он в целом всегда готов), единственная проблема Кэтрин – она далеко не все может рассказывать мужу, и для этого у них есть кодовое словосочетание "черный чемодан" (миссия засекречена, ничего не скажу). Когда в разведке начинают подозревать наличие крота, Джорджу становится не по себе – Кэтрин как раз стала вести себя подозрительно, а "черный чемодан" в ее ответах возникает чуть чаще, чем обычно.

Идея фильма родилась у сценариста Дэвида Кеппа, когда он работал над картиной "Миссия: невыполнима". Тогда он интервьюировал множество людей, работавших в разведке, и выяснил, что главная их проблема – невозможность построить доверительные отношения. "Когда ты врешь обо всем, как говорить правду хоть о чем-нибудь?" – в ужасе вздыхает одна из героинь "Черного чемодана", объясняя, почему она не может доверять партнеру и зачем воткнула нож ему в ладонь прямо на званом ужине между переменой блюд. В фильме вообще немало таких вот "фишек" в духе Тарантино, высмеивающих сразу все – и очень серьезно относящихся к себе агентов, и их нелепые интрижки, и даже бывшего Джеймса Бонда Пирса Броснана, который наконец-то выбился в начальники шпионов, и решил, что ему вообще все можно. Кажется, что на этом разговорном, почти театральном, лишенном напряженного экшна и головокружительных спецэффектов олдскульном фильме Содерберг отдыхает и просто наслаждается чистым искусством кино. Но и здесь таится ловушка.

Мастер неожиданных решений, Содерберг элегантно пускает зрителю пыль в глаза, работает под прикрытием шпионской драмы и комедии положений, чтобы предложить одновременно обнадеживающий и разочаровывающий ответ на мучающие современного обывателя вопросы – сразу все, чего мелочиться-то: от секрета семейного счастья до "как закончить войну в Украине". Вывод печален и прост – легких рецептов не существует, главное уважать право другого на "черный чемодан".

Обзор подготовила Алина Ребель