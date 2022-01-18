Начала работу новая телестудия "Мифаль а-паис"

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Трансляции тиражей "Лотто" будут проводиться из новой студии "Мифаль а-паис". Первый прямой эфир состоится во вторник, 18 января, в 23:15 на 13 канале.

Студия, находящаяся в штаб-квартире "Мифаль а-паис" в Тель-Авиве, была торжественно открыта в начале недели. В мероприятии приняли участие генеральный директор "Мифаль а-паис" адвокат Бени Дрейфус, его заместитель по маркетингу Цвика Филипс и новые ведущие тиражей – Ярден Харэль, Ноа Розин и Идо Гринберг.

Студия построена в соответствии с самыми высокими технологическими стандартами. Среди прочего, в ней установлен огромный LED-экран 8К с почти 30 млн пикселей. Он способствует максимальной гибкости дизайна: в течение считанных минут с его помощью в студии возникает новый антураж. Эта студия максимально адаптирована к ультрасовременной визуальной концепции "метавселенной".

Решение расстаться со старой студией было принято год назад. Несмотря на узнаваемость и ностальгическую ценность, старая студия сильно ограничивала как производственные возможности, так и визуальную составляющую трансляции тиражей. Решающим соображением стала потребность в пространстве, которое отвечало бы динамичной концепции вещания, базирующейся на новых технологиях съемки и видеопроизводства. Работы шли примерно два месяца, в это время тиражи транслировались из резервной студии.

Первая праздничная трансляция из новой студии состоится во вторник, 18 января, в 23:15, на 13 канале, на официальном сайте и в приложении "Мифаль а-паис". Начиная со среды, 19 января, все ежедневные розыгрыши "Мифаль а-паис" будут транслироваться из новой студии.

Генеральный директор "Мифаль а-паис" адвокат Бени Дрейфус, открывая студию, поздравил свой отдел маркетинга с напряженной профессиональной работой:

"Вы построили студию, не уступающую лучшим вещательным площадкам Израиля как с точки зрения динамики творческого процесса, так и с точки зрения технологий. В последние годы "Мифаль а-паис" совершил огромный скачок во всем, что касается инноваций. С одной стороны, были инвестированы большие ресурсы, использованы возможности технологии, но с другой – поменялись подходы, мышление, креативные разработки. Эти перемены, конечно, должны быть видны всем".