"Заповедник 179": Предвыборная благодать. Песня про КовиВак. Новые политические истории. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 179-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет о прогулке Путина по райскому саду кремлевских кандидатов.

2. Собянин и компания поют о вакцинации в России.

3. Последние политические новости России и мира.



Инфоповоды:

- ЦИК заверил списки кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму от всех парламентских партий.

– Мосгорсуд подтвердил недопуск Яшина к выборам в Мосгордуму.

– Еще два фонда, связанных с Ходорковским, попали в реестр нежелательных организаций.

– Телеведущий Сергей Зверев примет участие в выборах в Госдуму от партии "Зеленые".

– Анатолий Вассерман примет участие в выборах в Госдуму.

– Владимир Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии казачьих подразделений.

– В Москве желающие привиться вакциной "КовиВак" стоят в многочасовых очередях.

– Французский МИД заявил, что странам ЕС не следует признавать вакцины, созданные в России и Китае.

– Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались хакерские атаки на объекты в США с территории России.

– Президент Владимир Зеленский побывал в Берлине с рабочим визитом.

– Поток нелегальных мигрантов, в основном из Ирака, через литовско-белорусскую границу резко усилился в последнее время. Литва объявила о постройке разделительных барьеров на границе с Беларусью.

– Мария Захарова рассказала, что сотрудник посольства США украл указатель на железной дороге в Тверской области.

– Мария Захарова назвала "враньем" сообщения СМИ о встрече Лаврова с "Талибаном" в Москве.

– Основатель "Яблока" Явлинский в эфире "Дождя" и "Эха Москвы" заявил о неприятии политики Навального и призвал его сторонников не голосовать за него.



Все выпуски "Заповедника" (DW)