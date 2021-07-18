"Заповедник 179": Предвыборная благодать. Песня про КовиВак. Новые политические истории. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 179-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Сюжет о прогулке Путина по райскому саду кремлевских кандидатов.
2. Собянин и компания поют о вакцинации в России.
3. Последние политические новости России и мира.
Инфоповоды:
- ЦИК заверил списки кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму от всех парламентских партий.
– Мосгорсуд подтвердил недопуск Яшина к выборам в Мосгордуму.
– Еще два фонда, связанных с Ходорковским, попали в реестр нежелательных организаций.
– Телеведущий Сергей Зверев примет участие в выборах в Госдуму от партии "Зеленые".
– Анатолий Вассерман примет участие в выборах в Госдуму.
– Владимир Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии казачьих подразделений.
– В Москве желающие привиться вакциной "КовиВак" стоят в многочасовых очередях.
– Французский МИД заявил, что странам ЕС не следует признавать вакцины, созданные в России и Китае.
– Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались хакерские атаки на объекты в США с территории России.
– Президент Владимир Зеленский побывал в Берлине с рабочим визитом.
– Поток нелегальных мигрантов, в основном из Ирака, через литовско-белорусскую границу резко усилился в последнее время. Литва объявила о постройке разделительных барьеров на границе с Беларусью.
– Мария Захарова рассказала, что сотрудник посольства США украл указатель на железной дороге в Тверской области.
– Мария Захарова назвала "враньем" сообщения СМИ о встрече Лаврова с "Талибаном" в Москве.
– Основатель "Яблока" Явлинский в эфире "Дождя" и "Эха Москвы" заявил о неприятии политики Навального и призвал его сторонников не голосовать за него.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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