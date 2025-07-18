20&20. Ее собственный объектив: визуальный диалог женского взгляда из разных эпох в музее АНУ

В музее АНУ – Музее еврейского народа открылась масштабная выставка "20&20. Её собственный объектив", противопоставляющая и выстраивающая диалог между работами сорока еврейских женщин-фотографов. Двадцать из них стояли у истоков фотографии XX века – двадцать творят в наши дни.

Дизайнер выставочного пространства создал особый ритм, выставки практически два входа (как у самих женщин в фотографию): первый – коридор, две стены. Стена исторических "селфи" женщин-фотографов отражается в зеркальной стене, состоящей из наклонённых в разные стороны форм. Что, с одной стороны, позволяет увидеть себя рядом с отражением автопортретов художниц, а с другой – зеркальные формы наклонены и изображения искажены. Как было искажено восприятие исторической роли этих женщин в истории фотографии и культуры.

Пройдя селфи-коридор можно зайти во второе пространство выставки.

Каждая из современных фотохудожниц выбрала одну из "пионерок" и представила подборку своих работ, "отвечающих" на существующие фотографии из прошлого. Эти визуальные диалоги развешены на отдельно стоящих стенах. На торцах стен напечатана информация о художницах.

Зрителю представляется прекрасный шанс найти эти задуманные связи между прошлым и настоящим: место, идея, пространство, способ, действие… почему именно эта фотография является ответом на соседнюю.

После Второй мировой войны вклад женщин в историю фотографии был благополучно забыт, индустрия стала практически мужской. Экспозиция становится своеобразным культурным "тиккуном" – исправлением исторической несправедливости. Эти женщины не просто фотографировали – они творили историю, не считаясь со своей гендерной и расовой ролью, выходя за рамки навязанных обществом границ, предвосхищая современные ценности: мобильность, независимость и творческую свободу.

Несмотря на обозначенную цель, выставка не ориентируется на "женскую ценность искусств". Отобранные фотографии работают вне зависимости от гендера фотографа.

В "разделительной стене" оформлены витрины, где представлены оригинальные камеры 1920-х, а на стенах по периметру проецируются видеоинтервью фотохудожниц, рассказывающих о влиянии и смысле работы предшественниц.

"Несмотря на отношение к Израилю в мире, все фотохудожницы, к которым мы обратились, ответили в течение двадцати четырёх часов и согласились участвовать, – говорит главный куратор выставки д-р Орит Шахам-Говер, – Моя цель – восстановить правду, вернуть женщинам-художницам голос, который у них отобрали".

Выставка "20&20. Её собственный объектив" представлена в АНУ – Музее еврейского народа по адресу: улица Клаузнер, 15, Тель-Авив – Яффо.

Выставка продлится до января 2027 года

Кураторы: Михаль Хуминер и Асаф Галай

Ассистент куратор: Рая Сапир

Главный куратор: д-р Орит Шахам-Говер

Дополнительная информация и расписание работы выставки на сайте музея АНУ

Фотохудожницы прошлого, чьи работы представлены на выставке: Мария Аустрия, Энне Бирман, Дороти Бом, Ева Бесньо, Лаэлия Гёр, Лизелотта Гршебина, Мадам д'Ора, Герти Дойч, Эдит Тюдор-Харт, Лотте Якоби, Лу Ландауэр, Лизетта Модел, Люсия Мохой, Ива (Эльза Эрнестина Нойлендер-Симон), Джулия Пиротт, Труде Фляйшман, Жизель Фройнд, Клод Каон, Лоре Крюгер и ringl+pit (Эллен Ауэрбах и Грета Штерн).

Современные фотохудожницы: Ханна Альтман, Элинор Каруччи, Михаль Хелбин, Эйлин Коуин, Дебора Файнгольд, Джилл Гринберг, Гейл Альберт Халабан, Наоми Харрис, Варди Кахана, Лоли Кантор, Джиллиан Лауб, Стейси Арезу Мерфар, Мерил Мейслер, Хэлли Панцер, Рэйчел Папо, Ноа Садка, Авишаг Шаар-Яшув, Эми Тушетт, Катрин Валь, Рона Йефман.