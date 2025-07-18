Netflix впервые использует эффекты ИИ для сокращения расходов

Netflix объявила, что впервые применила визуальные эффекты, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта, в одном из своих оригинальных телешоу, сообщает BBC. По словам Теда Сарандоса, соисполнительного директора стримингового сервиса, технология ИИ, способная генерировать изображения и видеоролики по текстовым запросам, была использована для создания сцены обрушения здания в аргентинском научно-фантастическом сериале "Вечные". Сарандос отметил, что благодаря использованию этой технологии команда смогла завершить производство быстрее и с меньшими затратами.

Тем не менее, применение генеративного ИИ остается спорным в индустрии развлечений: критики указывают на то, что ИИ может использовать чужие работы без разрешения, а также вызывают опасения по поводу возможного вытеснения специалистов из творческих профессий. Своими заявлениями Тед Сарандос поделился после того, как Netflix отчитался о росте выручки на 16 %, до 11 миллиардов долларов за три месяца, завершившиеся в конце июня, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль за этот квартал также значительно увеличилась – с 2,1 миллиарда до 3,1 миллиарда долларов.

Компания пояснила, что такие высокие показатели были достигнуты, в том числе, благодаря популярности третьего и финального сезона южнокорейского триллера "Игра в кальмара", который набрал 122 миллиона просмотров.

Отвечая на вопрос об использовании ИИ, Сарандос подчеркнул, что эта технология позволяет малобюджетным проектам применять передовые визуальные эффекты, которые раньше были им недоступны. Он добавил, что в случае с сериалом "Вечные" генеративный ИИ позволил команде создать сцену обрушения здания в Буэнос-Айресе в десять раз быстрее, чем это было бы возможно при помощи традиционных методов визуальных эффектов.