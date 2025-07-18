Группа "Машина" выпустила концертный альбом песен 1970-х годов

Знаменитая израильская группа משינה ("Машина") выпустила новый альбом – "משיהב מנגנת את שנות השבעים" ("Машина исполняет песни 1970-х годов").

В пластинку вошло 11 композиций, записанных ансамблем живьём в мае 2024 года на одноимённом концерте в амфитеатре "Ганей Иегошуа" в Тель-Авиве. Это было нестандартное мероприятие: на нём музыканты играли чужие песни – те, которые оказали на них влияние и сформировали их узнаваемый стиль. Теперь половина этой программы (в сет-листе концерта было 22 композиции) доступна в записи.

В альбом вошли произведения, известные в исполнении Арика Айнштейна ("סן פרנסיסקו על המים"), Хавы Альберштейн ("הלילה הוא שירים"), группы Tamouz ("הולך בטל"), Рами Фортиса ("רד מעל מסך הטלוויזיה שלי"), Мири Алони ("הבלדה של הדוה ושלומיק") и не только. Несколько композиций принадлежат перу Шалома Ханоха, а среди авторов текстов песен, представленных в программе, – Янкеле Ротблит, Меир Ариэль, Йонатан Гефен и другие.

В преддверии концерта 2024 года лидер "Машины" Юваль Банай объяснил смысл обращения группы к этому репертуару. "На фоне печали, боли и противоречий мы решили обратиться к музыке, которая нас объединяет – которая транслирует любовь, надежду и всё лучшее, что есть в Израиле, – сказал он. – Это наш способ напомнить, что израильское искусство и культура – это душа страны, и мы должны защищать её всеми силами. Это реакция на боль из-за войны и призыв к всеобщей солидарности".