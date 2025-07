В возрасте 87 лет скончалась Конни Фрэнсис, суперзвезда 1950-60-х годов

Ушла из жизни Конни Фрэнсис, легендарная итальянская певица, которая в 1960 стала первой женщиной на вершине горячей сотни хит-парада "Биллборд" с композицией "Everybody"s Somebody"s Fool". Ей было 87 лет. Фрэнсис скончалась от пневмонии, которая развилась у неё в больнице, где она лежала после перелома.

Конни Фрэнсис родилась в 1937 году в Ньюарке в семье американцев, выходцев из Италии – при рождении её звали Кончетта Роза Мария Франконеро. Успешной певицей она стала далеко не сразу – она пережила немало отказов от лейблов, а контракт ей предложила лишь компания MGM, и то, по рассказам, лишь потому что на прослушивании она исполняла песню "Freddy", а именно так звали сына генерального директора MGM. Среди её хитов конца 1950-х и первой половины 1960-х годов – такие песни, как "Lipstick on Your Collar", "Who"s Sorry Now", "Stupid Cupid" и многие другие. В 1963 году она записала композицию "In the Summer of His Years" в память об убитом президенте США Джоне Кеннеди.

В 1974 году Фрэнсис стала жертвой физического и сексуального насилия – с психологической травмой, оставшейся у неё после этого инцидента, она жила долгие годы и даже предприняла попытку самоубийства в 1980-е. Тем не менее, на рубеже 1980-90-х певица вновь вернулась к студийной и концертной деятельности и выступала до 2018 года. В мае 2025-го её старая песня "Pretty Little Baby" внезапно стала вирусной в соцсети TikTok. Фрэнсис призналась, что даже не помнила о её существовании (в оригинале композиция была издана лишь на бисайде – то есть на обратной стороне сингла), однако изумлена и рада, что её творчество вновь популярно у молодого поколения.