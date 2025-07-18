Семья Боба Марли судится с израильтянкой, утверждающей, что она его дочь

Вдова знаменитого ямайского певца и музыканта Боба Марли, его дети и семейная компания Fifty-Six Hope Road Music подала в Иерусалимский окружной суд иск на 4,16 миллиона шекелей против жительницы Иерусалима Синтии Олдрих, утверждающей, что она является родной дочерью Марли.

Семья Марли обвиняет Олдрих в нарушении авторского права, преследовании и злословии, сообщает портал Walla.

Согласно исковому заявлению, к которому приложены расшифровки подкастов и интервью, Олдрих утверждает, что она дочь Боба Марли и что песни, созданные членами семьи (тоже известными музыкантами), были вдохновлены ею.

Также в иске утверждается, что Олдрих неоднократно обращается к друзьям, партнерам и знакомым членов семьи Марли с целью оказания психологического давления и создания ложного ощущения "семейного присутствия".