Умер выдающийся австрийский пианист Альфред Брендель

В возрасте 94 лет скончался Альфред Брендель, знаменитый австрийский пианист, концертировавший на протяжении шести десятилетий: с 1948 года, когда он впервые выступил с программой фуг в австрийском Граце, до 2008-го, когда он исполнил Девятый фортепианный концерт Моцарта в Вене. Больше всего Брендель известен своими интерпретациями сочинений Бетховена – на рубеже 1950-60-х он первым записал полный цикл фортепианных работ композитора для лейбла Vox-Turnabout. Помимо Бетховена, он много и часто играл произведения Моцарта, Шуберта, Шумана и Листа. В 1985 году Брендель написал эссе "Исполнитель Моцарта даёт сам себе совет", в котором постулировал, что моцартовская музыка создана "не из фарфора, не из мрамора и не из сахара".

Брендель был известен не только как пианист, но и как писатель и философ – за долгую жизнь он опубликовал сразу несколько книг аналитических размышлений о музыке (преимущественно XVIII-XIX веков). Помимо этого, он писал стихи в абсурдистском стиле, а ещё был завзятым коллекционером искусства китча. Известно, что при открытии крышки рояля, стоявшего в его доме в Лондоне, куда он переехал в 1971 году, изнутри инструмента к пианисту (а также его ничего не подозревавшим гостям) тянулась костлявая рука.

В 1989 году Альфред Брендель стал кавалером ордена Британской империи, в 2008-м он получил премию Герберта фон Караяна, а в 2012 году вошёл в Зал славы престижного британского журнала Gramophone, посвящённого академической музыке. Некоторые дети Бренделя также стали известными музыкантами: сын Эдриан – классическим виолончелистом, а дочь Дорис – поп- и рок-певицей, вокалисткой британской прогрессив-рок-группы The Violet Hour.