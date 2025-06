Трое сыновей музыкантов The Beatles записали совместную композицию

Группа Mantra of the Cosmos под управлением Зака Старки, сына барабанщика The Beatles Ринго Старра, записала песню под названием "Rip-Off". Эта новость примечательна прежде всего тем, что в записи композиции приняли участие ещё двое детей битлов – Джеймс Маккартни и Шон Леннон (сыновья, соответственно, Пола Маккартни и Джона Леннона). С учётом обстоятельств заголовок трека, очевидно, не лишён самоиронии – "Rip-Off" можно перевести в том числе как "плагиат", "имитация" и "разводка".

Впрочем, в интервью Telegraph Зак Старки оговорился, что песня не похожа на творчество The Beatles – она звучит скорее в стиле группы Mantra of the Cosmos, просто с двумя приглашёнными музыкантами.

Mantra of the Cosmos – проект, основанный сыном Ринго Старра в 2023 году. В него вошли в том числе экс-басист Oasis Энди Белл, а также двое участников культовой британской группы Happy Mondays: Шон Райдер и Без. Неделю назад группа выпустила песню "Domino Bones (Gets Dangerous)", в записи которой поучаствовал лидер Oasis Ноэль Галлахер. Полная версия "Rip-Off" пока не вышла в свет, но продолжительный отрывок был выложен в инстаграм Старки.