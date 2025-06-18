Умерла народная артистка России Наталья Тенякова, супруга Сергея Юрского

В ночь на 18 июня в возрасте 80 лет умерла Наталья Тенякова – актриса МХТ имени Чехова, народная артистка России, супруга Сергея Юрского.

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде 3 июля 1944 года, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института была принята в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Вышла замуж за режиссера Льва Додина. В 1966 году она дебютировала в кино, сыграв в художественном фильме "Старшая сестра". В 1967 году стала актрисой Ленинградского Большого драматического театра.

Работая в БДТ, Наталья Тенякова познакомилась, а затем вышла замуж за артиста того же театра Сергея Юрского. Когда в работу советского театра стала вмешиваться цензура, Юрский оказался под контролем властей. Очевидно, было оказано колоссальное давление на режиссёра театра и тот не мог помочь своему артисту. Наталья была с мужем в это тяжелое время. Когда его уволили из БДТ, она ни минуты не раздумывая, отправилась менять фамилию в паспорте, тоже став Юрской. А после положила и свое заявление об увольнении на стол руководства театра.

Юрские переехали в Москву. С 1979 года Наталья Тенякова работала в Театре имени Моссовета, где также стала одной из ведущих актрис. В 1988 году по приглашению Олега Ефремова перешла в МХТ имени Чехова.

Наталья Тенякова сотрудничала и с другими театрами – со "Школой современной пьесы", Театром имени Вахтангова, Театром Ермоловой.

Она сыграла во множестве спектаклей и кинофильмов. В 1994-м была удостоена звания Народной артистки РФ.