Джафар Панахи: "Израиль должен быть привлечен к ответственности как военный агрессор"

Режиссер-диссидент из Ирана Джафар Панахи, получивший в этом году "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля осудил Израиль войну, которая "нарушает территориальную целостность и суверенитет иранского народа" На своей странице в социальной сети Instagram Панахи написал: "Атака на мою страну Иран абсолютно неприемлема. Израиль напал на Иран и должен быть привлечен к ответственности в международных судах как военный агрессор". Панахи призвал к немедленному прекращению войны "между Исламской Республикой и израильским режимом, которая разрушает жизни мирных жителей по обе стороны и уничтожает жизненно важную инфраструктуру".

При этом Панахи добавляет, что иранский режим "не обладает ни возможностями, ни волей, ни легитимностью, чтобы управлять страной и справляться с кризисами." "Сохранение этого режима означает дальнейшее падение, продолжение репрессий и углубление бедствия", – пишет режиссер. – Единственный путь спасения – немедленный демонтаж этого режима и переход к народной, подотчётной и демократической власти".

В конце своего поста Панахи призывает к осуждению обеих сторон: "Ракетные удары, бомбардировки жилых районов и бомбардировки жилых районов и целенаправленное убийство мирных жителей – это преступления, – заявил постановщик. – Ни мораль, ни политика, ни вопросы безопасности не могут служить оправданием этим деяниям. Продолжение этого кровавого и ненавистного цикла приведёт только к ещё большей нестабильности и масштабной катастрофе."

Панахи призвал ООН и международное сообщество заставить обе стороны прекратить военные действия.

Джафар Панахи – один из самых известных представителей "новой волны" иранского кино. На протяжении 15 лет Панахи подвергается преследованиям иранского режима – он неоднократно сидел в тюрьме, ему запрещено снимать фильмы. Однако Панахи продолжал работать подпольно, а его картины тайными путями переправлялись за границу, чтобы участвовать в конкурсах ведущих мировых кинофестивалей. В мае 2025 года Панахи впервые смог сам представить свою ленту "Простая случайность" фестивальной публике на Каннском кинофестивале и стал обладателем "Золотой пальмовой ветви". После триумфа на Лазурном берегу режиссер вернулся в Иран. Теперь Панахи является обладателем всех трех главных наград международных кинофестивалей – "Золотого льва" Венеции за фильм "Круг" в 2000 году, "Золотого медведя" Берлинале за фильм "Такси" в 2015 году и, наконец, "Золотой пальмовой ветви" в 2025 году. В 2012 году был также награжден премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.