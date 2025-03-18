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Культура

Аня Букштейн опубликовала видео, в котором ребёнком в Москве поёт пуримскую песню

Музыканты
Израильское Кино
время публикации: 18 марта 2025 г., 15:30 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 15:35
Аня Букштейн опубликовала видео, в котором ребёнком в Москве поёт пуримскую песню
Gideon Markowicz/Flash90 maarivout

Израильская актриса и певица Аня Букштейн выложила в инстаграм трогательное видео из собственного детства: в нём она маленьким ребёнком в карнавальном костюме исполняет песню на Пурим на фоне типичных советских обоев.

По словам Букштейн, ролик прислала ей мама, и в нём будущей звезде 6 лет. Видео записано в Москве, где семья артистки жила до репатриации, а песня исполняется на идише. Аня Букштейн сообщила подписчикам, что её семья и друзья каждый год тайком отмечали Пурим, поскольку официально это было запрещено.

Семья Ани Букштейн репатриировалась в Израиль в 1990 году, когда ей было 8 лет. В 1994-м актриса снялась в своём первом фильме "Новая страна" и была номинирована на премию "Офир". Вторая номинация досталась ей в 2007-м после выхода фильма Ави Нешера "Секреты". Среди других работ Букштейн – в частности, фильм Павла Лунгина "Дирижёр", а также сериалы "Игра престолов", "Под чужим флагом", "Гений" и "Ради всего человечества". Музыкальная карьера Букштейн стартовала в 2013 году, а месяц назад у неё вышел третий сольный альбом "ילדות גדולות".

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