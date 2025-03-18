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Культура

На Аллее славы в Голливуде появится звезда Галь Гадот

Звезды
время публикации: 18 марта 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 15:17
На Аллее славы в Голливуде появится звезда Галь Гадот
Richard Shotwell/Invision/AP

18 марта 2024 года в 11:30 по тихоокеанскому времени на Аллее славы в Голливуде пройдет торжественная церемония открытия 2804-й звезды. Этой чести удостоится израильская актриса Галь Гадот, которая сейчас активно участвует в продвижении фильма "Белоснежка" с ее участием. Звезда Галь Гадот будет располагаться по по адресу 6840 Hollywood Boulevard перед театром El Capitan.

"Голливудская торговая палата с гордостью приветствует актрису Галь Гадот на Голливудской Аллее славы. – заявила продюсер Аллеи славы Ана Мартинес. – Звезда на Аллее славы – признание невероятного таланта Гадот, ее преданности своему делу и влияния на индустрию развлечений. Это признание упорного труда актрисы и вклада в мир развлечений, которые навсегда будут увековечены на культовом тротуаре Голливуда".

Среди работ Галь Гадот в кино: роль Чудо-женщины в одноименном фильме 2017 года, "Смерть на Ниле", "Чудо-женщина 1984", "Лига справедливости", "Три девятки", "Преступник", франшиза "Форсаж" и "Белоснежка". Актриса не раз подвергалась нападкам за свою произраильскую позицию после 7 октября 2023 года.

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