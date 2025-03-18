Во вторник, 18 марта, в Москве в возрасте 92 лет умер Бедрос Киркоров – народный артист Болгарии и России, отец певца Филиппа Киркорова.

Представитель Киркорова-младшего Екатерина Успенская уточнила: причина смерти – остановка сердца.

Бедрос Киркоров (Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в армянской семье. Родители пели в городском армянском хоре и брали сына с собой. К 17 годам окончил профессионально-техническое училище по специальности "сапожник-модельер". Окончил также музыкальное училище. Во время службы в армии пел в военном ансамбле, затем работал в оперном театре Варны. Во время выступления Бедроса в Международном доме журналистов на него обратил внимание композитор Арно Бабаджанян и пригласил в СССР, чтобы Бедрос смог получить высшее музыкальное образование. В 1962 году приехал в Москву и поступил на 2-й курс ГИТИС в класс профессора Б.Покровского. Студентом активно концертировал. Во время учёбы в Москве пел с оркестрами Ю.Силантьева, В.Федосеева, Э.Рознера, Л.Утесова. После окончания музыкального училища был зачислен в труппу Варненской оперы. Выступал в том числе вместе с сыном – Филиппом Киркоровым.