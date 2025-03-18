Журналисты в Газе получат приз "Королевского телевизионного общества" Великобритании

"Королевское телевизионное общество" (RTS) вручит специальную премию журналистам, освещающим войну в Газе. Изначально награда должна была быть вручена еще в начале марта на церемонии награждения премии RTS Journalism Awards, однако в последнюю минуту организаторы отказались от этой идеи. Причиной стал скандал вокруг выхода фильма "Газа: Как выживать в зоне боевых действий", сделанном по заказу корпорации ВВС. Главным рассказчиком в картине оказался 13-летний Абдулла Аль-Язури, сын замминстра сельского хозяйства ХАМАСа. Корпорация вынуждена была снять фильм с показа на стриминговой платформе ВВС, а генеральный директор корпорации Тим Дэйви был вызван "на ковер" в Комитет по культуре, медиа и спорту.

Когда в RTS заявили, что не хотят подливать масло в огонь разрастающегося скандала и не будут вручать премию работающим в Газе журналистам, поднялась волна протестов. Сотни представителей британской медиаиндустрии были возмущены этим решением и даже требовали личной аудиенции у короля Карла III, который является официальным патроном "Королевского телевизионного общества". В конце концов в RTS решили премию все-таки вручить во время церемонии награждения основными призами, которая состоится на следующей неделе. Это решение приветствовала группа под названием UK Screen Industry, которая работает в коллаборации с британским НКО Artists for Palestine.

Среди других призеров этого года – актер Бен Уишоу за главную роль в сериале "Черные голуби" и актриса Амбика Мод за работу в ромкоме "Один день".

RTS – старейшая в мире телевизионная ассоциация, которая объединяет работников телеиндустрии Великобритании. Ежегодно RTS проводит шесть национальных премий, награждая лучшие телевизионные работы в разных областях.