"Утешительные звуки": Шломо Арци выпустил первый новый альбом за 9 лет

Прославленный израильский певец и композитор Шломо Арци опубликовал 18 марта новый альбом – первый с 2016 года, когда в свет вышла его предыдущая пластинка, "קצפת". Запись получила название "אותיות נחמה", она состоит из 15 треков общей продолжительностью 50 с лишним минут.

Продюсерами и аранжировщиками песен с альбома выступили Дуду Таса, Омри Агмон, Гилад Шмуэли, Гиль Фельдман, а также 22-летний внук Арци, Михаэль Кляйн, гитарист, часто выступавший с дедушкой на сцене. Одну из песен с пластинки они исполнили совместно; среди других гостей записи – такие известные артисты, как Эхуд Банай и Дорон Тальмон из группы Jane Bordeaux.

По словам Шломо Арци, песни с альбома сочинялись в последние пять лет – в период, который вместил в себя и коронавирусный кризис, и террористическое нападение 7 октября и последовавшую за ним войну. Отсылка к "чёрной субботе" содержится уже на обложке релиза – трагическая дата выбита на одном из плакатов, на фоне которых снят музыкант. В интервью "Исраэль а-Йом" Арци сказал, что воспринимает эту запись не просто, как музыкальный альбом. Для него "אותיות נחמה" – это путешествие сквозь хаос, боль и неуверенность к новой надежде, новой человечности, новому чувству общности и, в конечном счёте, – к утешению.

Послушать альбом можно на всех цифровых площадках. Короткие отрывки всех песен с нового альбома Арци также собраны в специальном промо-видео.