В Румынии найдено тело израильского музыканта Авиадоса

Тело гражданина Израиля, пропавшего в Румынии после паломничества в Умань на Рош-Ашана, было найдено в пруду на окраине города Сучава. Румынские СМИ сообщили, что удалось установить личность покойного – им оказался 37-летний Авиад Фархи.

Согласно информации издания Fanatik, Фархи последний раз выходил на связь с семьей 8 октября – в телефонном разговоре он рассказал, что был ограблен в Украине, а также повредил ногу. После этого связь с ним прервалась.

В Израиле Авиад Фархи был известен как музыкант, выступавший под псевдонимом אביעדוס (Aviados). Он был соавтором и одним из исполнителей (вместе с дуэтом Ido B & Zooki) хита "בא קליל" 2016 года, набравшего к настоящему моменту более 14 миллионов просмотров на YouTube. Среди других популярных песен артиста – "חשמליה" и "מאן רקדן" (также с Ido B & Zooki), "מענטזת" и "DAMOBA" (вместе с LUTRA).

Последняя композиция артиста была выложена на YouTube всего две недели назад – она называется "עם ישראל חי".