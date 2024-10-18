Неделя в кино: политическая драма "Трансформеры: Начало" от создателя "Головоломки"

Под конец первой недели каникул все сложнее найти, чем занять отдыхающих от школы детей. И, конечно, поход в кино – одно из самых щадящих решений. Особенно если в прокат выходит анимационный фильм "Трансформеры. Начало", которые, как и "Головоломку", будет нескучно смотреть и взрослым тоже, ведь режиссером мультфильма стал сценарист этого абсолютного хита.

У Джоша Кули внушительный послужной список в студии Pixar: он работал раскадровщиком над мультфильмами "Суперсемейка", "Тачки", "Рататуй" и "Вверх", а потом стал автором сценария первой "Головоломки" и режиссером "Истории игрушек 4". Опыт Кули в Pixar легко читается в "Трансформерах" – анимационном приквеле истории игрушек-роботов от компании Hasbro.

Анимационная версия истории роботов-трансформеров стала продолжением (а по логике событий приквелом) игровой франшизы, которая состояла из шести фильмов, собрала неплохую кассу, но получила противоречивые отзывы. Несмотря даже на то, что одним из продюсеров серии числился Стивен Спилберг.

В студии Paramount Pictures очень старались, но почти все фильмы франшизы получались уж очень брутальными, сюжеты разворачивались с неприятным металлическим скрежетом, как сломанный трансформер, а попытка превратить историю детских игрушек в научно-фантастический боевик для взрослых, кажется, заведомо была не самой удачной идеей.

К счастью, в Paramount опомнились и решили начать все с начала – так и называется первый фильм анимационной франшизы, который возвращает трансформеров детям, при этом говоря с ними о важном. Конечно, во многом благодаря Кули, который привык через анимационные фильмы вскрывать баги человеческой природы.

Действие мультфильма происходит на планете Кибертрон, на которой вполне комфортно внутри четкой социальной иерархии живут разумные роботы. Кто-то живет в сиянии славы – это трансформеры, которые из человекоподобных роботов умеют превращаться в разные транспортые средства и оснащены всяческим оружием, а кто-то обеспечивает жизнь этого высшего общества.

Робот-шахтер Орион Пакс не умеет превращаться, хотя и хотел бы. Его задача – тяжелая работа в шахте, где добывают энергию, которой очень не хватает на планете. Пакс тайно пробирается в архив, чтобы посмотреть фильм об истории первых роботов Праймов и помечтать о подвигах и славе. Пакс вообще все время будет идти против системы – он просто не в состоянии смириться с судьбой простого шахтера, в отличие от его друга Д-16. Тот как раз предпочитает не высовываться, следовать установленным протоколам, послушно выполнять свою работу и беспрекословно доверять лидеру Кибертрона Сентинелу Прайму, который регулярно проводит публичные пресс-конференции в честь собственных побед "над жестокими захватчиками" и развлекает народ красочными гонками блестящих и мощных трансформеров.

Уже в этот момент становится понятно, что анимационная версия "Трансформеров" говорит со зрителями совсем не на детские темы. Особенно с теми зрителями, лидеры стран которых очень любят жанр победоносных обращений к народу. И которые с удивлением обнаруживают, что какими бы унылыми ни были обстоятельства, электорат с восторгом поглощает эти шоу, безоговорочно веря словам вождя.

"Трансформеры: Начало" – предыстория противостояния двух лидеров вселенной трансформеров Оптимуса Прайма и Мегатрона. В отличие от Тодда Филлипса, который объяснил историю одного из самых зловещих злодеев Джокера детской травмой, Кули прошел школу Pixar, где не ищут простых решений. Покорный и отчаянно цепляющийся за протокол Д-16 превратится в Мегатрона, когда рухнет его вера в безупречность созданной для него и тысяч других покорных роботов легенды.

Обломки уютного и безопасного мирка не убьют его, но покалечат настолько, что справиться со своей яростью он уже не сможет. Кули старательно развлекает зрителя визуальными эффектами: бесконечные гонки на космической скорости, невероятные трансформации персонажей, которые обнаруживают в себе способность меняться и не сразу научаются с ней справляться, драматический саундтрэк. Головокружительная скорость, с которой персонажи перемещаются на экране и развивается действие, не дают зрителю опомниться – и вот он уже оказывается перед зеркалом, в котором каждый найдет себя: и тот, кто безоговорочно верит "сентинелам праймам", и тот, кто всегда будет сомневаться, и тот, кто не справится со своей яростью, когда мир вокруг окажется сложнее, чем кажется.

И напоследок совет: главные роли в "Трансформерах" озвучивают Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Киган-Майкл Кей, Джон Хэмм и Лоуренс Фишберн. Озвучивают с артистическим драйвом и нескрываемым удовольствием. Так что сходите на недублированную версию, даже если с английским дела обстоят не лучшим образом. Субтитры на иврите в помощь.

Обзор подготовила Алина Ребель