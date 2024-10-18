Мартин Скорсезе продюсирует документальный фильм о The Beatles

Стало известно, что 29 ноября на платформе Disney+ состоится премьера нового документального фильма о The Beatles, "Beatles "64". Режиссёром картины выступил Дэвид Тедески, а продюсером – легенда американского кино, Мартин Скорсезе, для которого это уже не первый опыт соприкосновения с историей ливерпульской четвёрки: в 2011 году он снял фильм "Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире".

Новая лента фокусируется на одном конкретном эпизоде из биографии The Beatles: первом приезде группы в США в 1964 году и выступлении на телешоу Эда Салливана, запустившему так называемое "британское вторжение" – период исключительной популярности бит-групп из Великобритании в США. Сопродюсерами картины выступили Пол Маккартни, Ринго Старр, вдова Харрисона Оливия, а также сын Джона Леннона Шон.

Кроме того, создатели фильма записали новые эксклюзивные интервью с Маккартни и Старром, в которых музыканты вспоминают события февраля 1964 года, когда они впервые оказались за океаном. Основой картины стали документальные съёмки Альберта и Дэвида Мэйлсов, отреставрированные и ремастированные в Новой Зеландии.

В пандан выходу на экраны фильма "Beatles "64" компания Apple Corps Ltd. переиздаст на 180-граммовых виниловых пластинках семь американских альбомов группы – как единым бокс-сетом, так и по отдельности.