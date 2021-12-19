Jon Joli: ресторан – дело семейное

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Ресторанное дело – тонкое. Часто семейное, и даже передающееся по наследству. Ведь так трудно расти буквально на кухне и не впитать все ароматы, не постичь тонкости, не изучить рецепты и не начать придумывать свое. Так произошло и в семье Амаевых.

Многие помнят ресторан Shallot в Тель-Авиве, который открыл известный московский ресторатор Миша Амаев. Смешение кухонь разных стилей, потрясающее качество продуктов и фантастическая атмосфера, роскошные банкеты и отлаженный кейтеринг – все это отличало Shallot, выделяя из множества тель-авивских ресторанов. О его хозяине, самом гостеприимном и харизматичном Мише, ходили легенды.

Сейчас новая легенда создается вокруг свежего проекта, ресторана с грузинским акцентом Jon Joli, который Миша Амаев представляет вместе со своими сыновьями Даниэлем и Давидом в самом центре Герцлии-Питуах. Братья встречают гостей, продумывают новые блюда, следят за качеством и, по словам отца, выросли в достойную смену. Мише остается наполнять это место своим обаянием и радоваться талантам и успехам детей.

Jon Joli – не просто еще одно место в грузинском стиле. Это авторский взгляд на одну из самых вкусных кулинарных традиций. Взгляд самого Миши Амаева и его сыновей, которые стали полноправными участниками семейного дела, освоили все тонкости кухни и готовы удивлять.

Удивляют в Jon Joli самыми разными блюдами. От закусок из свежайшей рыбы: севиче и тартаров, до знаменитых шефских рыбных котлет с идеальным картофельным пюре с жюльеном. Пышные хачапури всех возможных видов с разными видами сыра, лепешки с начинкой из зелени и тончайшую фокаччу в трех вариантах, включая трюфельную, заказывают даже те, кто не ест хлеб.

Кажется, что после закусок и хачапури съесть уже ничего нельзя, но оказывается, что вы еще не попробовали знаменитый рыбный суп с равиоли и лососем, после которого рецепт бульона хочется выведать любыми способами. Поскольку Грузия это помимо сыра и хлеба еще и овощи, на них в Jon Joli обращено особое внимание. Каждый салат, а их тут достаточно, в каждом ломтике помидора, дольке сладкого перца и листочке кинзы, благодаря авторским заправкам и соусам, расцветает неповторимым вкусом. Кстати, соусы в этом ресторане играют одну из главных ролей, и отвечает за них Давид Амаев, как и за безупречную свежесть продуктов – блюда из сырой рыбы его конек, и за появление в меню новинок.

Карта вин и коктейльное меню в Jon Joli заслуживают пристального изучения. Подборка вин безукоризненна, а мастерство бармена в приготовлении коктейлей безупречно.

Любое событие, отмеченное за таким столом, какой накрывают в Jon Joli, становится праздником. А как тут умеют делать большие праздники, – с настоящим южным гостеприимством, мало кто умеет.