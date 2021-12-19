Нета Барзилай стала первой израильской певицей с миллионом подписчиков в YouTube

Израильская певица Нета Барзилай, победительница "Евровидения-2018", стала первой израильской звездой, число подписчиков которой в YouTube достигло миллиона.

Напомним, 25-летняя Нета Барзилай в 2018 году с песней "Toy" одержала победу на музыкальном конкурсе "Евровидение".

Победа Барзилай стала четвертой для Израиля на этом конкурсе. В прошлом Израиль трижды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta", с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey", с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл, с песней "Дива".

Рекорд Неты Барзилай в YouTube у певицы не первый. После победы на "Евровидении" хит "Toy" занял одну из первых строчек Billboard Dance Chart - израильтянка впервые заняла в чарте такое высокое место.