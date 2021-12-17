"Когда надежда умирает, остается смех". Саша Галицкий в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Саша Галицкий – израильский художник и писатель, арт-терапевт, который уже много лет занимается резьбой по дереву с пожилыми людьми. Передача была записана в рамках фестиваля Лимуд FSU Израиль, который проходил в кибуце Шфаим.

Он рассказывает, что пошел работать со стариками после того, как сам начал бояться стареть.

"Когда надежда умирает, остается смех", – говорит Галицкий отвечая на вопрос восьмилетней девочки "Как так получается, что все смеются, а я плачу?"

"Мне кажется, что, пока память жива, человек существует", – так Саша Галицкий описывает основную идею созданного им и его супругой Татьяной Музея искусства пожилых людей, не имеющего постоянной экспозиции и рассылающего работы по всему свету.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Сашей Галицким

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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