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NEWSru.co.il :: Досуг19 февраля 2021 г., 07:30

Главное качество – порядочность. Евгений Киселев в программе "Детский недетский вопрос"

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Главное качество – порядочность. Евгений Киселев в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Евгений Киселев – известный журналист, считающий, что он обладает специфическим талантом "выступать по телевидению, что-то рассказывать, что-то комментировать, снимать репортажи, документальные фильмы, вести телевизионные шоу".


На вопрос "Что такое успех в мире взрослых?" он отвечает: "Когда не стыдно за сделанную работу".

Киселев говорит, что обожает путешествовать и мальчику трех лет подарил бы способность к телепортации или неуёмную жажду познания.

Самым главным качеством человека он называет порядочность. То же качество считает главным при определении интеллигента. Порядочный человек для него – это тот, кто "не врет, не интригует за спиной людей, которым в лицо улыбается, который держит свое слово, который вовремя возвращает долги, который не делает гадостей и подлостей, который старается относиться к окружающим по-доброму".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Евгением Киселевым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.


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