Музыкант из кибуца Беэри дописал куплет к знаменитой песне Шломо Арци

Даниэль Вайс, музыкант, выживший в "черную субботу" в кибуце Беэри, опубликовал кавер-версию песни Шломо Арци "שדות של אירוסים". Артист, соревновавшийся за право представлять Израиль на "Евровидении-2025", собирался исполнить её в финале отбора на телешоу "Следующая звезда", однако не прошёл в него. Тем не менее, он уже успел принять участие в концерте Шломо Арци в "Гейхал а-Тарбут" в Тель-Авиве и спеть "שדות של אירוסים" дуэтом с автором, а теперь в свет вышла и его сольная версия композиции.

К оригинальному тексту Вайс, с согласия Арци, добавил новый куплет. "Я бегу по тротуару и не хочу верить / Забор сломан, вокруг – опасность, а что с родителями? / Они – в словах и в мелодии", – поёт музыкант. Это не просто случайный текст. Илан Вайс, отец Даниэля, не пережил тот день, погибнув от пуль террористов в ходе нападения ХАМАС на кибуц Беэри 7 октября 2023 года. Его мать, Иегудит Вайс, была угнана в плен в сектор Газы – израильские военные позже нашли её тело в одном из зданий неподалёку от больницы "Аш-Шифа".

"שדות של אירוסים" – одна из самых знаменитых композиций Шломо Арци. Она была написана в 1985 году и с тех пор превратилась в стандарт: в 2006 году стало известно, что её 40 тысяч раз скачали на телефон в качестве рингтона. Оригинал песни был опубликован в 1986-м – она открывала альбом "לילה לא שקט".