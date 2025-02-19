Израильтянин стал соавтором песни, которая представит Армению на "Евровидении"

Песня, спродюсированная израильтянином Иноном Яэлем, победила в армянском национальном отборе на "Евровидение". Композиция носит название "Survivor" ("Выживший"), а исполняет её певец Паргев Варданян, больше известный под творческим псевдонимом Parg. В финале национального отбора она заняла второе место в голосовании жюри, однако победила по версии телезрителей, голосов которых хватило для того, чтобы Parg опередил конкурентов и был выбран представлять страну на конкурсе в Базеле.

Для продюсера Инона Яэля это уже не первый успех, связанный с "Евровидением" – он также выступал сопродюсером двух израильских заявок на конкурс: "Golden Boy" Надава Геджа (9-е место в 2015 году) и "Unicorn" Ноа Кирел (3-е место в 2022 году). В случае с "Survivor" он не единственный аранжировщик трека, над которым работала целая команда во главе с шведским композитором и продюсером Томасом Густафссоном (он же Thomas G:son). Жребий определил, что Армения, как и Израиль, примет участие во втором полуфинале "Евровидения", который пройдёт в Базеле 15 мая.

Интересно, что и у представителя Азербайджана на предстоящем "Евровидении" также есть связи с Израилем – как выяснилось ранее, им станет еврейский певец Асаф Мишиев.