Будущее концертных залов "Заппа" в Израиле под угрозой в свете конфликта акционеров

Разногласия между акционерами компании "Заппа", управляющей сетью концертных площадок в Израиле, дошли до суда: топливный гигант Delek, обладающий 30-процентной долей в фирме, подал иск против юридического лица Zappa Newco и его владельцев – немецкого билетного оператора Eventim, имеющего в предприятии долю в 51%, сообщает Ynet.

Представители Delek обвиняют ответчиков в непрозрачном распределении доходов, а также в том, что поведение руководителя "Заппы" Ами Файнштейна, нанятого по инициативе Eventim, якобы "отпугивает артистов", из-за чего площадки пустуют, и акционеры теряют доход. Утверждается, что многие музыканты не получили обещанных авансов и прекратили выступать в концертных залах "Заппа"; в тексте искового заявления упоминаются, среди прочих, Коби Перец, Лиор Наркис, Рита, Идан Райхель, Авив Гефен, Шломо Арци и другие.

Израильское подразделение Eventim опровергает обвинения, в свою очередь, указывая, что Delek действует не в интересах компании и вводит её в дополнительные расходы вместо того, чтобы оказать "Заппе" поддержку на фоне убытков, вызванных войной. В Eventim назвали претензии Delek "огульными" и "безосновательными". По мнению представителей ответчика, их бизнес-партнёры намеренно ведут компанию к банкротству и распаду, чтобы получить полный контроль над тем, что от неё останется.

Среди концертных площадок, которыми управляет бизнес-группа "Заппа" – залы в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Герцлии и Беер-Шеве, открытые площадки в Ришон-ле-Ционе и парке а-Яркон, а также амфитеатр Шуни в Биньямине.