К своему 70-летию Астар Шамир выпустила книгу стихов и песню, посвящённую заложникам

19 января исполняется 70 лет Астар Шамир, известной израильской певице и автору песен. Как сообщила именинница изданию Walla, устраивать юбилейные торжества на фоне ситуации в стране ей кажется неуместным.

Однако дата, тем не менее, не пройдёт незамеченной: Шамир приурочила к ней издание книги своих стихов с говорящим названием "פתקי מלחמה" ("Военные заметки"). Кроме того, по совету музыканта и продюсера Якова Гилада певица сочинила и исполнила песню "עוד נשמה אחת" ("Ещё одна душа"), посвящённую семьям израильских заложников, удерживаемых в секторе Газы.

"Надеюсь, мы вскоре услышим хорошие новости, вернёмся к нормальной жизни и построим новый Израиль на основе принципов дружбы, равенства и братства", – сказала она.

Астар Шамир – прославленная израильская певица и композитор, начинавшая в составе военного ансамбля "Лаакат Нахаль" (להקת הנח''ל). В середине 1970-х она записывалась и выступала вместе со своим тогдашним мужем, Эфраимом Шамиром из группы Kaveret.

В начале 1980-х Шамир переориентировалась на более жёсткое рок-звучание и выпустила популярный альбом "במקום הכי נמוך בתל אביב", одну из первых женских рок-пластинок в Израиле, в которых артистка пела песни собственного сочинения.

В следующие несколько десятилетий она не только записывала сольные работы, но и активно сочиняла материал для других артистов, среди которых Рики Галь, Шломо Арци, Иегудит Равиц, Рита, Ярдена Арази, Иегуда Поликер и многие другие.

В 2023 году ей была вручена специальная награда ассоциации композиторов, авторов и музыкальных издателей АКУМ – за вклад в развитие музыкальной культуры Израиля.