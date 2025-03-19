"Между водами и водами" – новая выставка забытой еврейской художницы

Тель-Авивский музей искусств представил масштабную выставку Белы Бризель – художницы из ультраортодоксальной еврейской семьи, которая училась и выставлялась в Париже, а затем создавала свои работы на испанском острове Форментера.

"Возможно, она умерла от разбитого сердца", – говорит куратор выставки Ади Дахан.

Необычная для своего времени, Белла Бризель не была неизвестной художницей, рисующей "в стол". Она выставлялась как в Израиле, так и во Франции, получала награды за свои работы и зарабатывала на жизнь искусством. В одном из залов за стеклом можно увидеть множество афиш, свидетельствующих о её активной творческой жизни. Однако со временем её имя оказалось забытым.

Тель-Авивский музей много внимания уделяет гендерному равноправию в искусстве. Выставка расположена напротив/рядом/в продолжение экспозиции (M)Otherland Рут Патир, и своеобразно ней перекликается. Рут Патир "говорит" о виртуальном материнстве, а Белла Бризель словно бы не смогла повернуть именно в эту сторону. Её тёмные иконоподобные мадонны с детьми больше говорят о связи с собственной матерью, о её собственном детстве.

В некоторых работах Бризель явно чувствуется влияние Марка Шагала, который жил в Париже в то же время, однако, налёт этот больше стилистических. В работах художницы проглядывает другая изнанка, гораздо более отчуждённая и метафизическая.

Несколько разных серий картин помогаю проследить за этапами развития и изменения её стиля.

В финальной части экспозиции, в разделе "Родить мать", представлены работы современных израильских художников, словно отражающих на современный лад творчество Белы Бризель и раскрывающих его новое звучание.

Бела Бризель (1929-1982) родилась в Тверии в ультраортодоксальной семье. В шестнадцать лет она впервые увидела живопись и сразу поняла кем хочет стать. Бела переехала в Тель-Авив и начала изучать скульптуру и живопись. В 20 лет она познакомилась с художником и художественным критиком Сиомой (Cёмой) Барамом, они стали парой и больше не расставались никогда.

В 1949 году пара переехала в Париж, где Бризель училась в Школе изящных искусств (École des Beaux-Arts). После завершения её учёбы супруги перебрались на остров Форментера. В их доме был установлен печатный станок, на котором они изготавливали литографии и продавали их туристам, чтобы зарабатывать на жизнь.

После смерти Сиомы Барама в 1980 году Бризель перестала рисовать и посвятила себя написанию книги о муже. Закончив работу в 1982 году, она ушла из жизни. Похоронена на Еврейское кладбище на Елеонской (Масличной) рядом с мужем.

Куратор выставки: Ади Дахан

Выставка продлится до 30 августа 2025

Репортаж с выставки: Татьяна Савин