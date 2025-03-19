Израильский фильм "Сосуществование, вашу мать!" получил главный приз кинофестиваля в Салониках

Главный приз кинофестиваля документального кино в Салониках (Греция) получила картина израильской активистки и стендапистки Ноам Шустер-Элиаси "Сосуществование, вашу мать!" Фильм рассказывает о том, как Ноам Шустер-Элиаси своим стендап-шоу пытается решить палестино-израильский конфликт.

Получая награду, Шустер-Элиаси пошутила, что стать комедианткой ее вдохновил пример президента Украины Владимира Зеленского. "Я решила перейти от политического активизма к комедии, когда узнала, что в Украине еврейский комедиант написал сценарий ситкома о том, как он стал президентом, и таки стал президентом!", – пошутила она со сцены. Она также поблагодарила своего отца, который был ее "первым учителем в политике".

"Мое первое воспоминание об отце – это как он постоянно садился в израильскую военную тюрьму и выходил из нее за отказ служить на оккупированных палестинских территориях, – отметила Шустер-Элиаси. – Наш активизм и борьба за равенство, свободу и освобождение это не просто один протест, одна акция, одна вещь или одна шутка. Это демонстрация того, что мы представляем собой альтернативу – нашими телами, нашими языками... Мы используем свою привилегию, чтобы показать, что мои палестинские друзья будут свободны".

Постановщица также рассказала собравшимся на церемонию награждения в Салониках о своем коллеге, израильском арабе Нидале Бадарни, который был арестован израильской полицией в феврале этого года.

"Две недели назад палестинский комик, мой коллега, шутил в Израиле, и полиция пришла к нему домой и арестовала за шутки, – сказала она. – И я здесь, потому что у меня все еще есть хоть немного свободы слова – привилегия быть еврейкой в Израиле".

Ноам Шустер-Элиаси выросла в общине Неве Шалом, в которой евреи и палестинцы живут вместе. Там она выучила арабский язык настолько хорошо, что многие ее принимали за арабку. После учебы в киноакадемии Нью-Йорка поступила в Гарвардскую школу богословия на программу "Религия, конфликты и мир", где придумала собственное стендап-шоу о событиях на Ближнем Востоке, с которым выступала в ночных клубах США. После 7 октября, когда о мирном процессе между израильтянами и палестинцами говорить стало невозможно, Шустер-Элиаси "бросает вызов своей аудитории несмешной суровой правдой", как говорится в описании фильма.

Над фильмом работали продюсер из Израиля Рахель Ли Джонс, американка палестинского происхождения Равав Хадж-Яхья и Эмбер Фарес, постановщица из Канады ливанского происхождения. "Сосуществование, вашу мать!" – уже вторая работа Фарес, посвященная Шустер-Элиаси. В 2021 году она выпустила документальный мини-сериал о стендапистке "Расплата со смехом" на телеканале "Аль-Джазира". Фильм впервые был представлен на кинофестивале "Сандэнс". Победа в Салониках, вполне вероятно, делает "Сосуществование, вашу мать!" одним из вероятных кандидатов в номинанты на премию Американской киноакадемии "Оскар" в документальной категории.