Билеты разошлись за 16 минут: объявлены новые концерты авторов альбома "Шестнадцатая овечка"

19 ноября в продажу поступили билеты на серию концертов музыкантов, записавших в 1978 году альбом "Шестнадцатая овечка" (הכבש השישה עשר). Пластинка, основанная на одноимённой книге детских стихов Йонатана Гефена, стала суперхитом в Израиле и регулярно попадает в списки лучших израильских музыкальных альбомов по версии критиков. Гефен скончался в 2023 году, но все основные участники записи – Йони Рехтер, Гиди Гов, Иегудит Равиц и Давид Броза – по-прежнему живы; каждому из них сопутствовал успех и в сольном творчестве. Осенью 2024 года они объявили о том, что дадут несколько совместных концертов, на которых будет исполняться в том числе материал альбома "הכבש השישה עשר". Позже стали известны точные даты и площадки, на которых пройдут выступления: 21, 22 и 23 января 2025 года во Дворце культуры (Эхаль а-Тарбут) в Тель-Авиве, а также 12 и 13 февраля в Биньяней а-Ума в Иерусалиме.

По данным "Кан", все билеты на реюнион-концерты "הכבש השישה עשר", стоившие от 229 до 400 шекелей, были распроданы всего за 16 минут.

Получив множество жалоб в социальных сетях от меломанов, которым не досталось билетов, устроители объявили о том, что работают над организацией дополнительных концертов звёздного квартета. К 16:00 19 ноября удалось договориться ещё о пяти выступлениях: 21 и 22 февраля в зале Центра Конгрессов в Хайфе, а также 20, 21 и 22 марта вновь во Дворце культуры в Тель-Авиве.