Певица Сиа выступила на концерте против антисемитизма в Вашингтоне

Популярная австралийская певица Сиа (полное имя – Сиа Кейт Изобель Фурлер) выступила на мероприятии, организованном еврейской неправительственной правозащитной организацией "Антидиффамационная лига" в Вашингтоне, на одной сцене с Эден Голан. Ведущим концерта, в котором также принял участие продюсер Скутер Браун, стал американский актёр Бен Стиллер. Музыкальное сопровождение для выступлений обеспечивал Национальный симфонический оркестр США.

Сиа исполнила песню "Titanium", в оригинале записанную с продюсером Давидом Гетта и выпущенную в 2011 году. Перед выступлением она обратилась к зрителям с короткой речью, закончив её словами "we will dance again", "мы снова будем танцевать", ассоциирующимися с жертвами резни на фестивале Nova 7 октября 2023 года (в частности, именно так называется документальный фильм Ярива Мозера, поминутно реконструирующий события того утра на юге Израиля).

Эден Голан, в свою очередь, исполнила со сцены композицию, с которой она представляла страну на "Евровидении-2024", но не в цензурированной версии, получившей название "Hurricane", а с оригинальным текстом, дисквалифицированным организаторами песенного конкурса якобы за его "политизированный" характер, – под заголовком "October Rain".

Сиа – популярная артистка, чья карьера началась ещё в 1990-е годы. Её коммерческим прорывом стал выпущенный в 2014-м альбом "1000 Forms of Fear", в который вошла, в частности, "Chandelier" – композиция, ставшая визитной карточкой певицы. В её резюме – девять номинаций на "Грэмми".