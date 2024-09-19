Голливудские звезды призвали Байдена и Харрис добиться освобождения израильских заложников

Более шестидесяти звезд Голливуда (еврейского и не еврейского происхождения) обратились с открытым письмом к президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камалле Харрис с просьбой приложить усилия для освобождения 101 израильского заложника, которые по-прежнему находятся в плену у терррористической организации ХАМАС. "Мы, художники, хотим устойчивого мира на Ближнем Востоке, – говорится в письме. – И считаем, что первым необходимым шагом к миру это возвращение ХАМАСом 101 заложника, включая пятерых американских граждан, у которых похитили жизни 7 октября. Мы не можем себе позволить молчать в ожидании, что ХАМАС жестоко казнит других заложников". Авторы письма также призывают американских лидеров защищать и поддерживать "единственную демократию на Ближнем Востоке" и оказать влияние на ХАМАС, чтобы заложники вернулись домой немедленно.

Среди подписавших письмо Майкл Раппопорт, Маим Бялик, Патрисия Хитон, Энди Коэн, Челси Хэндлер и Ребекка Минкофф. Всего под голливудским обращением 62 подписи сотрудников теле и киноиндустрии, индустрии моды и других инфлюенсеров.

Между тем, неделю назад 700 творческих работников Голливуда подписали открытое письмо к профсоюзу актеров SAG-AFTRA с просьбой защитить артистов, выступающих в поддержку Палестины, от преследований и увольнений. Авторы письма отметили, что пытались добиться солидарности от руководства профсоюза в подготовке открытого обращения с требованием немедленно остановить войну в Газе, но организация не ответила на их запросы. Авторы письма отмечали, что требуют остановить военные преступления израильской армии в Газе, ссылаясь на то, что "ООН назвали Газу "кладбищем для детей". Они обращаются к председателю профсоюза актеров Фран Дашер присоединиться к призывам о немедленном прекращении огня в Газе, остановить бойкот актеров, высказывающих пропалестинскую позицию, а также осудить насилие в отношении журналистов. Среди подписавших письмо Марк Руффало, Сюзан Сарандон, Рами Йосеф и Мелисса Баррера.