x
18 сентября 2024
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2024
|
18 сентября 2024
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Концерт Ханана Бен-Ари в Галилее отменен из-за ситуации в сфере безопасности

время публикации: 18 сентября 2024 г., 16:06 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 16:06
Концерт Ханана Бен-Ари в Галилее отменен из-за ситуации в сфере безопасности
Olivier Fitoussi/Flash90

Запланированный концерт Ханана Бен-Ари в кибуце Лохамей а-Геттаот, расположенном в Галиее, не состоится в связи изменениями ситуации в сфере безопасности. Артист сообщил, что концерт отложен, новую дату он пообещал сообщить позднее.

"В свете сложившейся ситуации и по распоряжению регионального совета Мате-Эшер концерт перенесен на новую дату", – сообщил Ханан Бен-Ари в своем аккаунте в Instagram, отметив, что все купленные билеты будут действительны в новую дату.

Он также выразил соболезнования близким четверых военнослужащих, погибших в бою на юге сектора Газы.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 апреля 2024

Из-за концертов Омера Адама и Ханана Бен-Ари в центре будут перекрыты некоторые улицы. Список
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 апреля 2023

Отменено выступление Ханана Бен-Ари в Сдероте
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2024

Ханан Бен-Ари: "Мои религиозные братья, вы нужны нам. Призывайтесь в ЦАХАЛ!"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 11 января 2024

Аргументы антиизраильского иска ЮАР: цитаты "Книги Царств", Ханана Бен-Ари, Амихая Элиягу и Йоава Галанта