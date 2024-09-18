Концерт Ханана Бен-Ари в Галилее отменен из-за ситуации в сфере безопасности
время публикации: 18 сентября 2024 г., 16:06 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 16:06
Запланированный концерт Ханана Бен-Ари в кибуце Лохамей а-Геттаот, расположенном в Галиее, не состоится в связи изменениями ситуации в сфере безопасности. Артист сообщил, что концерт отложен, новую дату он пообещал сообщить позднее.
"В свете сложившейся ситуации и по распоряжению регионального совета Мате-Эшер концерт перенесен на новую дату", – сообщил Ханан Бен-Ари в своем аккаунте в Instagram, отметив, что все купленные билеты будут действительны в новую дату.
Он также выразил соболезнования близким четверых военнослужащих, погибших в бою на юге сектора Газы.
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