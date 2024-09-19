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Телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу Comedy Club

время публикации: 19 сентября 2024 г., 15:02 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 15:02
Телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу Comedy Club
Wikipedia.org. Фото: Kremlin.ru

Российский телеканал ТНТ объявил о закрытии программы Comedy Club, которая выходила на экраны в течение 19 лет. Последний выпуск комедийного шоу состоится в девять часов вечера 20 сентября. Шоу было дважды удостоено награды ТЭФИ, за 19 лет в эфир вышло более 800 выпусков.

На странице передачи на сайте канала написано: "Прощай, Comedy Club". "Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается", – сообщил креативный продюсер и многолетний ведущий передачи Гарик Харламов.

"Шоу "Comedy Club", которое многие называют просто "Камеди", запустилось на ТНТ в 2005 году и произвело фурор в мире юмора. Дерзкие и откровенные шутки неизвестных ребят разбирали на цитаты и заучивали наизусть. Спустя почти 20 лет проект остается визитной карточкой телеканала ТНТ", – по-прежнему говорится на странице передачи.

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