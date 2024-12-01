Умер французский актер Нильс Ареструп

В воскресенье, 1 декабря, в возрасте 75 лет после продолжительной болезни умер известный французский актер Нильс Ареструп. Он скончался в своем доме в Виль-д'Авре, передает AFP.

Нильс Ареструп родился 8 февраля 1949 года в городе Монтрёй (Франция) в семье датчанина, который эмигрировал во Францию во время Второй мировой войны, и француженки. В юношеские годы учился на курсах актёрского мастерства Тани Балашовой. Начинал актёрскую карьеру в театре.

В 1973 году Нильс Ареструп дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в фильме Сами Павла "Мисс О'Жини и мужчины-цветы". В 1974 году снялся в авантюрной драме режиссёра Алена Рене "Ставиский", в которой сыграл роль Рудольфа, секретаря Льва Троцкого. Параллельно с выступлениями на театральной сцене, Ареструп продолжал сниматься в кино, создавая образы ярких персонажей второго плана, запоминающиеся, зачастую негативных или двойственных. Подобные роли актёр исполнил в фильмах "Ирония" (1979), "Женщина-полицейский" (1979), "Волки среди волков" (1985).

С середины 1980-х годов Нильса Ареструпа начали приглашать на главные роли. Так, в 1984 году он сыграл роль любовника замужней главной героини в фильме Марко Феррери "Будущее – это женщина", в 1991 году появился в фильме "Встреча с Венерой" в роли дирижера венгерского оркестра Золтана Шанто, который "воюет" с парижским оперным театром. В 2002 году Ареструп исполнил главную роль в режиссёрском дебюте Софи Марсо, драме "Говори со мной о любви".

Мировую славу Нильс Ареструп принесли роли в фильмах Жака Одиара "Моё сердце биться перестало" и "Пророк". За каждую из этих ролей актер получил премию "Сезар" в номинации "Лучший актер второго плана".

В 2006 году Нильс Ареструп дебютировал как режиссёр, сняв политическую драму "Кандидат", главную роль в которой исполнил актер Иван Атталь.

В 2014 году Нильс Ареструп получил третью премию "Сезар" как лучший актер второго плана за работу в фильме "Набережная Орсе" Бертрана Тавернье. В этом же году актёр сыграл роль немецкого коменданта Парижа, получивший приказ подорвать историческую часть города в фильме Фолькера Шлендорфа "Дипломатия".

В 2015 году Нильс Ареструп снялся вместе с Брэдом Питтом, Анджелиной Джоли и Мелани Лоран в фильме Анджелины Джоли "Лазурный берег", где сыграл роль владельца бара.

За полвека кинокарьеры он сыграл примерно в 30 фильмах.