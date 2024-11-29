Неделя в кино: Израиль теряет шанс на "Оскар"

На этой неделе главной новостью медиасреды стал, конечно, законопроект Шломо Караи ("Ликуд") о приватизации телерадиовещательной корпорации "Кан", который был одобрен в предварительном чтении. Суть проекта в том, что из общественной (то есть получающей финансирование из госбюджета) корпорация превратится в частную – ее могут приобрести инвесторы, победившие в тендере. Вернее, не всю корпорацию, а только телеканал "Кан 11" и старейшую радиостанцию страны "Решет Бет" (все остальные радиостанции, включая русскоязычную "Рэку", предполагается закрыть). Если инвесторы не найдутся, закроют и "Кан 11", и "Решет Бет". Вокруг этого законопроекта уже сегодня немало дискуссий: его противники (среди которых юрсоветник правительства Гали Баарав-Миара) считают, что этот законопроект является прямым давлением на медиасообщество и пугающим сигналом СМИ, которые не желают встраиваться в стройный хор безусловных апологетов власти, а сторонники говорят, что ничего Израиль не потеряет, если из бюджета перестанут выделяться миллионы на содержание "Кан". Утверждение более чем спорное. Говорящим на русском языке не нужно, казалось бы, объяснять, чем оборачивается давление на медиа, закрытие СМИ, транслирующих альтернативную генеральной линии правительства точку зрения, приватизация общественного телевидения придворными олигархами и превращение их в инструмент государственной пропаганды. Все это, напомню, уже происходило на наших глазах в стране, которая сегодня ведет кровопролитную войну в Украине и преследует каждого, кто не готов поддержать это кровопролитие. Но даже если оставить в стороне дискуссию об основополагающей роли свободы слова в демократическом государстве, а говорить только о кино (все-таки это рубрика посвящена именно ему), то и для израильского кинематографа планы господина Караи станут серьезным ударом.

"Кан" – один из крупнейших заказчиков теле- и кинопродукции в стране: художественных, документальных, образовательных, молодежных, научно-популярных проектов. Фильмы и сериалы, сделанные по заказу "Кан", – это огромное производство, в котором задействованы самые разные студии. Таким образом закрытие корпорации для израильского кинорынка означает исчезновение крупного заказчика с бюджетами на производство. А с ним и поступающих на израильский рынок денег от сделок с крупными международными компаниями – к примеру, только в 2023 году стриминговая платформа Netflix приобрела целый пакет сериалов "Кан", начиная с культового комедийного шоу "Купа рашит" и заканчивая драмой "Нулевой час", а сериал "Тегеран" после выхода в Израиле первого сезона был подхвачен гигантом Apple TV, который не только приобрел права на его показ, но и финансово участвовал в производстве второго и третьего сезонов. Последствия такой большой потери источника прибыли на маленьком израильском рынке мы почувствуем сразу. Студии будут вынуждены поднять цены на производство, а значит, проектов будет меньше. Следовательно, меньше будет и интересных для международных компаний и кинофестивалей израильских фильмов и сериалов. Учитывая, что наше правительство продвигает еще одно убийственное для кинематографа нововведение, – реформу распределения финансирования кино по их зрительскому потенциалу, для авторского, экспериментального, сложного кино на рынке денег не будет вообще. Так что и без того не самые успешные выступления израильских кинематографистов на премии "Оскар" (дальше длинного листа редко проходим) могут скоро показаться нам недостижимым успехом. А присутствие израильского кино на международной арене еще больше сократится как раз тогда, когда мы и без того сокрушительно проиграли информационную войну. Впрочем, все эти аргументы, кажется, мало волнуют наше правительство, которое вообще не мыслит категориями стратегического планирования, сосредоточившись на удовлетворении собственных сиюминутных потребностей. Причем во всех областях.

"Подойди ближе" Том Нешер – безнадежный претендент на "Оскар"

Сразу оговорюсь – успеху дебютного фильма Том Нешер "Подойди ближе" невозможно не радоваться. Впервые заявив о себе на фестивале "Трайбека", картина получает призы во всех конкурсах, в которых участвует, собирает четыре премии израильской киноакадемии "Офир" и попала в длинный списко иностранных претендентов на "Оскар", а журнал Variety включил Том Нешер в десятку самых перспективных постановщиков 2024 года. Так в чем тайна успеха этой картины (спойлер – папа постановщицы, культовый израильский режиссер Ави Нешер, не при чем) и почему она вряд ли получит "Оскар".

"Подойди ближе" – первый кинематографический опыт постановщицы, которая, кажется, не стала пользоваться советами именитого папы и сделала все по-своему. Том задумала этот проект, переживая тяжелейшую драму – в 2018 году ее младший брат Ари Нешер ехал на велосипеде со своим другом, когда на перекрестке в них врезалась машина. Друг выжил, 17-летний Ари погиб. Тяжелейшая драма, которую пришлось пережить семье Нешеров, легла в основу сценария Том. Но она совсем не хотела снимать горькую семейную историю. Ей хотелось, чтобы фильм был полным жизни, молодым, таким, какой понравился бы Ари.

Идан (Лия Элалуф) и Нати (Идо Тако) – брат и сестра. Когда они были маленькими, родители шумно и некрасиво развелись, и дети пообещали друг другу, что нет в мире ничего важнее, чем их любовь друг к другу. Идан живет, не особо задумываясь о будущем. Все, о чем она мечтает, это чтобы скорее закончилась учеба, и можно было проводить еще больше времени в клубах и на вечеринках. Нати, кажется, с ней согласен, но когда он погибнет, неожиданно окажется, что на самом деле ему хотелось совсем другой, серьезной, наполненной смыслами жизни, и он вынужден был тщательно это скрывать от сестры. Том Нешер сразу расставляет ловушки для зрителя – в первой сцене Нати (очень похожий на Ари Нешера) едет на велосипеде, и зал зажмуриваться, предполагая, чем закончится эта поездка. Но закончится она вовсе не автокатастрофой. Нати спешит к своей девушке (пока только голос в телефоне), но по дороге его перехватят и затолкают в машину друзья сестры: у Нати день рождения, и вечеринка-сюрприз по сценарию Идан включает похищение, алкоголь, косяк и танцы на скале у моря. До своей таинственной подруги Нати так и не доедет. После похорон Идан случайно узнает о связи брата и Майи (Дарья Розен) – зажатой, боязливой девчонки, полной противоположности Идан. Пытаясь заглушить свою боль алкоголем и сексом с женатым любовником, Идан цепляется за привычные паттерны: стильный макияж, сексуальные наряды, жестокие стычки с матерью. Но боль не помещается в груди, а любопытство и ревность приводят ее на порог Майи. Это, пожалуй, одна из главных удач и при этом неудач молодой постановщицы – сближение девочек, переживающих утрату любимого человека, развивается очень предсказуемо: сначала болезненная неприязнь, потом такая же болезненная, через край привязанность, которая вместо излечения нанесет еще одну рану обеим.

У Том Нешер получилось кино, запоминающееся прежде всего искренностью и отвагой – она не стесняется показать, каким некрасивым, одержимым, измученным, отчаянно цепляющимся за желание все вернуть как было становится переживающий утрату. "Подойди ближе" – мастерски сыгранная двумя актрисами-дебютантками история про некрасивость горя и необратимость поступков. Порой слишком подробно проговаривающая то, что лучше бы оставить за кадром, немного захлебывающаяся эмоциями и красотой кадра, чуть более прямолинейная, чем хотелось бы, может быть. И все же однозначно это один из лучших фильмов об утрате. И едва ли не единственный фильм об утрате для поколения 20-летних, говорящий с ними на их языке, без морализаторской позиции сверху, избегающий манипулятивной сентиментальности и уроков по психологии.

И все-таки "Подойди ближе" вряд ли получит "Оскар", и не только из-за определенно неприязненного отношения к Израилю в среде западной творческой интеллигенции. И даже не потому, что этот очень по-европейски придуманный и снятый фильм все-таки скорее повторяет уже известные приемы, чем заявляет о новых. Просто в длинном листе претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" уже есть фильмы более яркие (криминальный мюзикл "Эмилия Перес" Жака Одияра), радикальные ("Бани Дьявола" Вероники Франц и Северины Фиалы) и даже, кажется, очевидный фаворит гонки – фильм иранского оппозиционера Мухаммада Расулофа "Семя священной смоковницы". Рвется и, наверняка, прорвется в шорт-лист и палестинский альманах "В эпицентре" (From Ground Zero), составленный из 22 короткометражек режиссеров Газы, снятых в первые месяцы войны. При такой конкуренции и в разгар израильско-палестинского конфликта Том Нешер вряд ли достанется "Оскар". Хотя после победы неэкспериментальной, но невероятно обаятельной комедийной драмы "Анора" Шона Бейкера на Каннском кинофестивале зарекаться не стоит.

Обзор подготовила Алина Ребель