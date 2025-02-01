Шломо Гроних выпустил песню на стихи Эмили Дикинсон с родственниками заложников

Легендарный израильский певец, пианист и композитор Шломо Гроних опубликовал песню "געגועים". Композиция сочинена на текст одного из стихотворений американской поэтессы Эмили Дикинсон. "Слова написаны в XIX веке, но полное ощущение, что она писала их сегодня, а перед глазами у неё были заложники и их семьи", – высказался Гроних в сопроводительном тексте к песне.

Примечательно, что ивритский перевод стихотворения Дикинсон выполнила Леа Наор, поэтесса, переводчица, сценаристка и автор песен, а также – одна из основательниц кибуца Нахаль Оз, одного из населённых пунктов, принявших на себя удар террористов ХАМАС 7 октября 2023 года.

В записи "געגועים" вместе с Шломо Гронихом приняли участие родственники граждан Израиля, угнанных террористами в сектор Газы в "чёрную субботу": племянница Гади Мозеса Эфрат Мачикава и специалистка по языку жестов Ли Дан, родственница Офера Кальдерона. На момент записи песни и съёмки клипа оба оставались в заложниках в Газе, однако с тех пор были освобождены по сделке: Гади Мозес – 30 января, а Офер Кальдерон – 1 февраля.

Шломо Гроних – один из самых знаменитых израильских рок-музыкантов. Его первый полноформатный альбом вышел в 1971 году, а в 1973-м Гроних и Мати Каспи записали песенную программу "מאחורי הצלילים" (также известна под англоязычным названием "Behind the Sounds"), вошедшую в золотой фонд популярной музыки Израиля. В дальнейшем он играл в группе קצת אחרת, писал музыку для кино, сотрудничал с популярной телепрограммой "זהו זה!", появлялся на "Евровидении", а также периодически выпускал популярные хиты – среди них, например, ироничная композиция "שירים פשוטים".