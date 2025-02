Фестиваль в Сан-Ремо откроется песней "Imagine" в исполнении израильских артисток

Стало известно, что 11 февраля на открытии знаменитого песенного фестиваля в Сан-Ремо выступят две израильские певицы – Ахиноам Нини (больше известная как просто Noa) и Мира Авад. По предложению организаторов мероприятия они исполнят песню Джона Леннона "Imagine" в знак надежды на наступление мира на Ближнем Востоке.

Четверть века назад Нини уже пела эту композицию в компании алжирского певца Шеба Халеда в трехъязычной версии – на иврите, арабском и английском. "Мы гордимся возможностью принять участие в этом масштабном фестивале и показать происходящее в нашем регионе с другой стороны, – заявила она. – Мы пытаемся создать новую реальность и приглашаем всех к нам присоединиться".

Ахиноам Нини, происходящая из семьи йеменских евреев, и Мира Авад, певица и актриса из арабо-христианского сектора Израиля, уже не раз выступали вместе. Их самый известный дуэт состоялся в Москве, на конкурсе "Евровидение" 2009 года, где Нини и Авад спели композицию под названием "There Must Be Another Way" ("Должен существовать другой путь"). Авад тогда стала первой исполнительницей арабского происхождения, представлявшей Израиль на "Евровидении", а в песне впервые были использованы строчки на арабском языке. По итогам голосования членов жюри и телезрителей композиция "There Must Be the Way" заняла 16-е место.