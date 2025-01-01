Британских студентов предупредили: Гомер опасен для душевного здоровья

Университет Эксетера в Великобритании опубликовал предупреждение для студентов, собирающихся изучать эпические поэмы Гомера "Иллиада" и "Одиссея": ознакомление с этими произведениями может спровоцировать психологическую травму.

"В них встречаются описания сексуализированного насилия, изнасилований, смерти детей. Студенты могут покинуть аудиторию или поговорить с лектором, если материал причиняет им душевное смятение", – цитирует предупреждение британская газета The Telegraph.

Еще большее душевное смятение эти рекомендации вызвали у специалистов по античности, среди которых – и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик, преподающий античную культуру в Оксфорде, считает "Иллиаду" и "Одиссею" основой западной литературы.

"Университет должен отозвать это предупреждение. Они что, считают студентов слабаками и слюнтяями, не способными оценить Гомера? Дескать, нынешние студенты самые хлипкие за 28 веков изучения этих поэм?" – отметил Джонсон.

The Telegraph отмечает: речь не идет о единичном случае. Среди книг, объявленных опасными для душевного здоровья в других британских университетах – "О мышах и людях" Стейнбека, "Кентерберийские рассказы" Чосера, "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэролла, "Фиеста" Хэмингуэя.