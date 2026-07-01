"За закрытой дверью" – состоялась историческая встреча коллекций русского авангарда

В Музее авангардного искусства MOMus в Салониках открылась первая выставка-встреча коллекций двух коллекционеров, благодаря которым сохранился русский авангард: коллекции Костаки и коллекции Рубинштейна.

Репортаж с выставки: Татьяна Савин.

Многие произведения русского авангарда сохранились исключительно благодаря двум людям, которые начали собирать именно это искусство, буквально спасая его. Георгий Костаки и Яков Рубинштейн стали хранителями огромного пласта культурной истории XX века.

Их коллекции спустя много лет наконец-то смогли встретиться в греческом городе Салоники. И это историческое воссоединение. Воссоединение работ художников и воссоединение подходов двух коллекционеров.

У каждого из них был свой взгляд. Яков Рубинштейн собирал коллекцию "глазами", через интуицию и мысль о судьбе человека-творца. Георгий Костаки пытался осознать влияние определённых произведений и художников друг на друга и на движение авангарда в целом.

Экспозиция Behind the Doors раскрывает не только художников, но и эпоху, в которой они создавали свои произведения. Здесь соседствуют театральная графика, книжная иллюстрация, камерные рисунки, портреты художников, небольшие этюды и визуальные размышления над зарождающимися стилями.

Наталья Гончарова, Илья Машков, Леон Бакст, Борис Кустодиев, Николай Рерих, Вера Ермолаева, Владимир Лебедев, Ольга Розанова, Аристарх Лентулов, Василий Чекрыгин, Кирилл Зданевич, Соломон Никритин, Лев Юдин и многие другие раскрываются ещё глубже в почти интимном пространстве музея.

Легко было превратить экспозицию в спор двух великих коллекций: кто больше собрал, у кого более знаковые работы, кто смотрел дальше в будущее. Но этот путь лишил бы зрителя главного – общения.

Коллекции и картины должны разговаривать между собой, только так зритель сможет увидеть и услышать гораздо больше и о времени, и о его творцах. Было принято решение выбирать тех художников, которые находятся в обеих коллекциях, и те работы, которые расширят понимание внутреннего мира и идей художника.

Отдельный зал посвящён работам Соломона Гершова. Художник создал их в ГУЛАГе, где провёл восемь лет. Заключение в лагере под Воркутой, ужасные условия жизни, простой карандаш, акварель, бумага, которую можно было достать, иногда – просто куски обоев. Талант художника, чьи поздние работы находятся в ведущих музеях мира, проявляется в этих портретах в полной мере. Скупые штрихи, сдержанная гамма говорят не о невыносимости лагерного бытия, а о человеке, находящемся в этих обстоятельствах.

Пространство выставки

Как соединить работы художников, но показать, что они принадлежат разным коллекциям? Как рассказать все истории, но не перегрузить пространство?

Архитекторы выставки Надежда Корбут и Кирилл Ас шли от идеи "коллекции в советской квартире", где из-за нехватки места картины висят от пола до потолка и обязательно "за закрытыми дверями", ведь многие художники были под запретом.

Однако воспроизводить типичную советскую квартиру было бы не только слишком прямым цитированием, это ещё и очень неудобно для восприятия. Вместо этого Кирилл и Надежда создали пространство – дом, который мог бы видеть в воображении сам коллекционер.

Не квартиру, не музей, а идеальное место, где искусство становится естественной частью жизни, при этом его можно рассмотреть. Поэтому рядом с картинами нет подписей, только номера. А названия – на сложенных пополам буклетах, разложенных на "письменных столах под лампой". Обязательно откройте их: в каждом спрятаны истории.

А чтобы зритель различал коллекции сразу, архитекторы придумали менять цвет стены под работой: если стена цветная – коллекция Рубинштейна, если белая – Костаки.

Кураторство выставки

До переезда в Грецию куратор выставки, искусствовед Любовь Пчёлкина, работала в Третьяковской галерее с оставшейся в РФ частью собрания Костаки, а сейчас работает с той частью, что находится в Салониках. Поэтому работа над совместной экспозицией казалась естественным продолжением.

"Мы искали произведения, которые вступают в настоящий диалог друг с другом. Иногда небольшая работа оказывается гораздо важнее знаменитого шедевра, если именно она помогает раскрыть общую идею выставки.

Поэтому выбор произведений определялся не их известностью, а тем, насколько точно они помогают рассказать историю, – рассказывает она. – Эта выставка ещё и о людях, которые в одно и то же время, независимо друг от друга, спасали художников и их произведения. Вместе коллекции позволяют увидеть историю русского искусства значительно полнее, чем каждая из них по отдельности.

Работа над выставкой была необычной ещё и потому, что мне приходилось постоянно взаимодействовать сразу с двумя людьми.

С одной стороны – с Таней Рубинштейн, хранительницей и продолжательницей семейной традиции. С другой – с Ольгой Сугробовой-Рот, куратором самой коллекции, которая знает буквально историю каждого произведения. Такое сотрудничество требует постоянного поиска баланса. Важно сохранить уважение к самой коллекции, но одновременно предложить собственное кураторское прочтение".

*С 2010 года хранителем коллекции является искусствовед Ольга Сугробова-Рот.

Она признаётся, что: "Каждая новая выставка оказывается одновременно и новым исследованием. Даже спустя пятнадцать лет коллекция продолжает преподносить открытия. Одни художники получают новые атрибуции. Другие неожиданно оказываются связанными между собой. Третьи впервые выходят из запасников".

Как появились и сохранились коллекции

В начале двадцатого века центр мирового искусства ненадолго переместился в Москву. Именно там идеи футуриста Маринетти были осознаны, впитаны и переработаны в русский авангард, разделившийся на множество течений и породивший большое количество манифестов. Оттуда вышли абстракционизм, конструктивизм, всёчество, кубофутуризм, лучизм, орфизм, супрематизм, аналитическое искусство и не только.

Художники отдавались до конца своим идеям и их воплощению. Советская власть запрещала, осуждала, презирала и уничтожала их работы. А также "наказывала" художников забвением. Некоторые не выжили, другие успели уехать, остальные продолжали творить в подполье.

Коллекционеры искали работы по мастерским, покупали рисунки у наследников, спасали архивы, фотографии, графику, письма, сохраняли документацию.

Когда в 1977 году Георгий Костаки пытался уехать из СССР, его вынудили оставить большую часть коллекции. Сейчас она фигурирует как "самый большой дар Третьяковской галерее". Вторую часть он вывез в Грецию.

После смерти коллекционера греческое государство приобрело эту часть собрания. Сейчас она хранится в музее современного искусства MOMus в Салониках и насчитывает около 1275 произведений, являясь крупнейшей коллекцией русского авангарда за пределами России.

Коллекция Якова Рубинштейна тоже была разделена. И только та часть, которая досталась по наследству внучке коллекционера, Тане Рубинштейн-Горовиц, осталась цельной, почти чудесным образом "освободившись" после распада СССР.

Таня не только сохранила её, но продолжает расширять и дополнять, хотя сначала вся эта суматоха вокруг искусства порядком её раздражала, ведь ей хотелось "иметь самого обычного дедушку – такого, который научил бы меня кататься на велосипеде или просто играл бы со мной". Вместо этого она слышала бесконечные разговоры о художниках, выставках, живописи и коллекционировании.

Гораздо позже пришло понимание, что именно эти разговоры сформировали её саму. А потом пришло время "выйти в мир".

"Я унаследовала не только картины, – говорит Таня. – Я унаследовала желание дедушки показывать их людям".

И оттуда же, из детства, Таня Рубинштейн-Горовиц помнила фамилию Костаки.

В музее MOMus с радостью согласились на совместный проект. Так появилась выставка Behind the Doors, название которой кураторы считают правильным переводить как "За закрытыми дверями".

Выставка "За закрытыми дверями" (Behind the Doors) будет открыта до января 2027 года.

MOMus – Музей искусства модернизма

Колокотрони, 21, Салоники, Греция

Сайт группы музеев MOMus