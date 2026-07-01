Лидер System of a Down Серж Танкян раскритиковал признание Израилем армянского геноцида

Фронтмен рок-группы System of a Down Серж Танкян, выходец из семьи ливанских армян, осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и израильское правительство за признание армянского геноцида 1915-1923 годов.

"Это использование армянской истории в утилитарных политических целях. Израиль годами использовал AIPAC, чтобы не допустить признания геноцида Конгрессом США – из-за своих связей с Турцией и ее разведкой", – заявляет он в видеообращении.

"А сейчас правительство Израиля, само совершающее геноцид в Газе и Ливане, решило признать геноцид моих предков. Это худшее, что они могли сделать – использовать нашу боль, нашу историю для политических дивидендов. Да пошли они!" – добавляет он.

28 июня правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян. На заседании правительства Саар заявил: "Никогда не поздно поступить правильно".

В резолюции правительства говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признаёт геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях.