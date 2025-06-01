Скончался певец и композитор Аарон Амрам

На 87-м году жизни скончался один из наиболее известных композиторов и певцов общины выходцев из Йемена Аарон Амрам, который был также исследователем фольклора йеменских евреев.

Аарон родился в 1939 году в Сане в семье раввина Шломо Амрама. Он репатриировался в Израиль в 1949 году в ходе операции "Ковер-самолет". Его музыкальный дар быстро обратил на себя внимание. Начав с выступлений на торжествах, он поступил на учебу в тель-авивскую консерваторию, но всегда предпочитал этническую музыку классической.

За десятилетия своей карьеры Амрам записал около 150 дисков, нередко используя тексты из ТАНАХа и молитвы. Среди премий, которых он удостоился, – специальная награда министра высшего образования за достижения всей жизни и значительный вклад в израильскую культуру.