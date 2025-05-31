Представительница Таиланда стала "Мисс Мира 2025"

31 мая в Хайдарабаде (Индия) состоялся финал 72-го международного конкурса красоты "Мисс Мира 2025".

Представительница Таиланда Опал Сучата Чуангшри выиграла корону "Мисс Мира 2025". Представительница Эфиопии Хассет Дередже Адмассу была признана первой вице-Мисс Мира, второй стала Аурели Йохаим (Мартиника).

Израиль, Россия и Беларусь не участвовали в конкурсе. Индию представляла Нандини Гупта, которая не вошла в восьмерку лучших.

Конкурс "Мисс Мира" второй год подряд проводится в Индии. 71-й конкурс проходил в Мумбаи.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США. Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвовали с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор. В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор). Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

После того, как в Эйлате прошел конкурс "Мисс Вселенная 2021", израильский национальный конкурс красоты не проводился и в международных конкурсах израильтянки не участвуют. Причем участие израильтянок в конкурсах "Мисс Мира" было прекращено еще раньше.