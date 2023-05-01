Барбра Стрейзанд стала лауреатом премии "Берешит", "еврейского нобеля"

Фонд премии "Берешит" (Genesis) объявил, что в этом году премия, размер которой составляет миллион долларов, будет вручена американской певице, актрисе и филантропу Барбре Стрейзанд.

Барбра Стрейзанд. Фотогалерея

Стрейзанд попросила разделить полагающуюся ей сумму между некоммерческими организациями, оказывающими гуманитарную помощь жителям Украины, занимающимися охраной окружающей среды, работающими в сфере женского здоровья и борющимися с распространением фейков в СМИ.

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Церемония вручения награды состоится в октябре в Нью-Йорке.

В этом году премия, основанная в 2013 году и которую называют "еврейским нобелем", будет вручаться в десятый раз.

Барбра Стрейзанд поблагодарила за оказанное ей доверие. Она заявила, что гордится своим еврейством и ей близка идея "тикун олам" (исправление мира).

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Американская звезда собрала и пожертвовала миллионы долларов на решение самых насущных проблем. За последние 37 лет ее благотворительный фонд оказал поддержку более чем 2000 общественных организаций.

Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Бруклине (Нью-Йорк), в еврейской семье. Начала музыкальную карьеру еще в школьные годы, первую роль на Бродвее сыграла в 1962-м, а на следующий год выпустила дебютный альбом, получивший две премии "Грэмми".

В общей сложности, Стрейзанд записала более 60 альбомов. Она – обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" (за главную роль в фильме "Смешная девчонка", 1968) и "Лучшая оригинальная песня" (в фильме "Рождение звезды", 1976), а также множества премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

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Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Она единственная исполнительница, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е годы. Всего в мире разошлось около 150 миллионов экземпляров ее пластинок и дисков.