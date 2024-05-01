Умер российский продюсер Андрей Тропилло, создатель лейбла "АнТроп"

На 74-м году жизни в Финляндии скончался российский продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло, который был одной из центральных фигур российской рок-культуры. Причина смерти на данном этапе не сообщается.

Дочери Полине о смерти сообщили соседи. Она рассказала, что похороны, скорее всего, состоятся в Финляндии. "Прощание возможно, только если привезем тело, а тело мы вряд ли привезем при данных политических обстоятельствах", – цитирует ее агентство ТАСС.

Тропилло родился в 1951 году в Ленинграде. В конце 70-х годов XX-го века он создал неофициальный лейбл "АнТроп", под которым выпускались записи "Машины Времени", "Аквариума", "Кино", "Алисы" и других рок-групп.