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Умер российский продюсер Андрей Тропилло, создатель лейбла "АнТроп"

время публикации: 01 мая 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 14:51
Умер российский продюсер Андрей Тропилло, создатель лейбла "АнТроп"
Wikipedia.org. Фото: Aleksei Vishnya

На 74-м году жизни в Финляндии скончался российский продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло, который был одной из центральных фигур российской рок-культуры. Причина смерти на данном этапе не сообщается.

Дочери Полине о смерти сообщили соседи. Она рассказала, что похороны, скорее всего, состоятся в Финляндии. "Прощание возможно, только если привезем тело, а тело мы вряд ли привезем при данных политических обстоятельствах", – цитирует ее агентство ТАСС.

Тропилло родился в 1951 году в Ленинграде. В конце 70-х годов XX-го века он создал неофициальный лейбл "АнТроп", под которым выпускались записи "Машины Времени", "Аквариума", "Кино", "Алисы" и других рок-групп.

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