В возрасте 102 лет умерла актриса Ирина Кострова, служившая в "Ленкоме" и "Таганке"

В Москве в возрасте 102 лет умерла Ирина Кострова – заслуженная артистка России, многие годы служившая в ведущих российских театрах и в "Москонцерте". О ее смерти сообщил генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин.

Ирина Кострова родилась 4 апреля 1923 года. В 1941 году окончила школу. Во время войны рыла окопы, выступала в агитбригадах. Играла в Железнодорожном театре Марии Кнебель, затем в театре имени Ленинского Комсомола и в Театре на Таганке. Была актрисой Москонцерта, выступала с поэтическими программами. В 1999 году была удостоена звания Заслуженная артистка России.