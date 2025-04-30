Концерт в честь Дня Независимости: песни на идиш на 10-м этаже. Видео

В преддверии Дня Независимости Государства Израиль группа Gefilte Drive выпустила праздничный концерт.

"Мы же решили дать возможность увидеть наш концерт ко Дню Независимости всем желающим, в любой точке мира. Мы обзавелись съёмочной группой, осветителями, нашли необычное место – на 10-м этаже многоэтажки с видом на море – и сыграли", – говорит музыкант Александр Котлер, лидер группы Gefilte Drive.

Концерт называется "Independence Day Live Yiddish Celebration on the 10th Floor", и в нём звучат такие известные песни, как "Аби гезунт", "Гефилте Фиш" и, конечно же, "Чирибим-чирибом", а также другие композиции для хорошего настроения – того самого, которого так не хватает в эти дни.