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Две работы Энди Уорхола похищены из галереи на юге Нидерландов

время публикации: 01 ноября 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 20:02
Две работы Энди Уорхола похищены из галереи на юге Нидерландов
AP Photo/Peter Dejong

Две работы художника Энди Уорхола из серии "Правящие королевы" были похищены из галереи MPV в городе Ойстервейке на юге Нидерландов, сообщает "Медуза" со ссылкой на компанию NOS.

По словам владельца галереи Марка Пейта Виссера, четыре картины хранились в MPV для продажи на арт-ярмарке PAN Amsterdam, которая пройдет с 24 ноября по 1 декабря. Речь идет о шелкографических портретах королев, которые находились у власти на момент создания картин – в 1980-х. На работах изображены нидерландская Беатрикс, британская Елизавета II, датская Маргрете II и королева Свазиленда Нтомби Твала.

Злоумышленники пробрались в галерею поздно вечером 31 октября, подорвав одну из дверей. По данным издания Omroep Brabant, в результате взрыва в помещении и соседних зданиях также выбило окна. Галерее был нанесен значительный ущерб.

По словам Виссера, злоумышленники вынесли из галереи все четыре работы Уорхола, но две из них – портреты королев Беатрикс и Нтомби Твала – не влезли в машину грабителей. В итоге они бросили эти картины на улице, а с двух других сорвали рамы.

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