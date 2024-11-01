Неделя в кино: Зои Салдана и Селена Гомес в "Преступлении и наказании" по-мексикански

Подзаголовком новостей кино этой недели вполне может быть название самого популярного романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". Начнем с того, что Джонни Депп, которого "отменили" в 2018 году после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии, получил первую роль в Голливуде. Возвращение Деппа в большое кино – очень значимое событие не только потому, что он отличный актер и нам его не хватало. Изгнанный из Голливуда Депп смог доказать свою невиновность и выиграл суд о клевете против бывшей жены. Будем надеяться, что после этого кейса голливудские студии, которые с большевистским задором и полностью игнорируя принцип презумпции невиновности перечеркивают карьеры и ломают судьбы, научатся не спешить с вынесением обвинительных приговоров. Хочется верить, что в большие проекты вернется и актер Кевин Спейси, которого в 2017 году "отменили" в связи с обвинениями в домогательствах, а суд присяжных в Лондоне оправдал его по всем статьям.

Еще одна яркая новость этой недели: герои второй части франшизы "Монстр" Райана Мерфи, убийцы собственных родителей Эрик и Лайл Менедесы, приговоренные к пожизненному заключению, могут выйти на свободу уже к рождественским праздникам. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон поддержал ходатайство братьев о пересмотре дела. Гаскон и раньше заявлял, что приговор, согласно которому братья Менеднес не имеют права на апелляцию, кажется ему слишком жестоким. Сейчас же он направил официальное письмо губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсону письмо, в котором заявил, что всецело поддерживает надежды адвокатов Лайла и Эрика. Братья Менендес отбывают пожизненный срок уже 34 года. И вряд ли о них бы вспомнили, если бы не вторая часть франшизы "Монстр" стриминговой платформы Netflix. Фильм Мерфи раскрывает версию братьев, которые утверждали, что отец годами насиловал обоих мальчиков при молчаливом согласии матери, но суд не принял во внимание это обстоятельство. И хотя авторы шоу не дают однозначного ответа на вопрос, что же на самом деле случилось в этой семье, именно фильм стал триггером для того, чтобы дело братьев снова стало предметом общественного внимания и, вероятно, нового судебного разбирательства. Прокурор Гаскон настаивает на том, что Менендесы, которые разнесли головы своих родителей выстрелами в упор, примерно ведут себя в тюрьме и даже создали программу реабилитации заключенных. Так что, вероятно, в ближайшее время мы услышим о пересмотре дела "монстров", а Райану Мерфи наверняка закажут документальный фильм о том, как его сериал инициировал новый громкий судебный процесс.

"Эмилия Перес": латиноамериканские страсти от французского мэтра

В израильский прокат выходит фильм французского режиссера Жака Одияра "Эмилия Перес", который не назовешь сенсацией, хоть он и претендует на "Оскар". Картина уже получила престижный приз жюри Каннского кинофестиваля, а сыгравшие в нем актрисы (Зои Салдана, Селена Гомес, Карла София Гаскон и Адриана Пас) коллективно победили в номинации "Лучшая актриса". "Эмилия Перес" будет представлять Францию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" на "Оскаре". И, вероятно, у сыгравших в ней актрис есть шанс подняться на сцену за золотыми статуэтками.

Говорят, Жак Одияр придумал свой фильм, когда прочел роман Бориса Разона "Слушать", главный герой которого – наркобарон, решивший сменить личность и потеряться. Однако для полноценного претендента на "Оскар" такой тривиальной истории недостаточно, поэтому Одияр выбрал формат мюзикла, перенес историю в задыхающуюся от наркокартелей и нищеты Мексику, снял фильм на испанском языке, а его наркобарон не просто устал торговать наркотиками, а вообще мечтает сменить пол. Для этого ему понадобится начинающая адвокат Рита (Салдана), которая согласится помочь Манитасу (Гаскон) не просто исчезнуть, но и сделать операцию. Итого из безжалостного убийцы-наркобарона получается нежнейшая тетенька Эмилия, которая на все свои наркобаронские деньги открывает НКО, чтобы помогать родным тех, кто погиб от его наркобаронской жестокости, отыскать их разбросанные по стране останки. Параллельно тетенька Эмилия выписывает к себе своих детей и жену, потому что уж очень истосковалась. Но епитимьи, добровольно наложенной на себя Эмилией, конечно, недостаточно, и прегрешения монстра Мантиаса ей не искупить. Добавьте сюда роман Эмилии с руководительницей ее НКО (Пас), и "Оскар" обеспечен. Одияр попадает во все триггеры современной повестки сразу: здесь и трансгендеры, и перерождение злого дядьки-наркобарона в раскаявшуюся женщину-благотворительницу, и измученный преступностью Мехико, и обаятельная этническая экзотика, и красивые актрисы, красиво говорящие и поющие на красивом испанском языке, и вообще когда грубые мужчины отдают бразды правления нежным и отважным женщинам, мир обязательно становится лучше. Избыточная мелодраматичность всей этой истории, напоминающей популярные лет двадцать назад латиноамериканские сериалы, помноженная на невнятные музыкальные номера и наряды от Ив Сент Лорана, не мешает "Эмилии Перес" нравиться европейской публике. А вот как отреагирует на фильм израильская аудитория, узнаем на следующей неделе.

Обзор подготовила Алина Ребель